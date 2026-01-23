Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale tra il 23 e il 29 gennaio, e nei periodi immediatamente successivi, il Comune segnala in particolare:

1) Domenica 25 gennaio, in via Dandolo, l’evento “Domenica pedonale” con alcune variazioni ai regimi di circolazione e sosta

2) Dal 26 al 29 gennaio, chiusura notturna della galleria NV1 Erzelli/Borzoli

3) Un’ordinanza di aggiornamento in merito ai lavori, in via Cantore, per il progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale

4) Le già annunciate modifiche alla viabilità nella zona di Principe, tra via Balbi e via Acquaverde, sempre per il progetto dei 4 Assi

Nel dettaglio:

1) VIA DANDOLO – DOMENICA PEDONALE

Domenica 25 gennaio in via Dandolo, nel tratto da via Jori a via Canepari, per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Domenica pedonale”, nelle fasce orarie sottoindicate sono adottati i seguenti provvedimenti:

– dalle 7.00 alle 19.00 e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di sosta con rimozione forzata.

– dalle 13.00 alle 19.00 e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di circolazione veicolare.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

2) GALLERIA NV1 ERZELLI/BORZOLI – LAVORI MANUTENZIONE

Dal 26 al 29 gennaio nella galleria NV1 Erzelli/Borzoli, per lavori notturni di manutenzione, tra le 21.30 e le 5.30 del giorno successivo, è istituito il divieto di circolazione veicolare eccetto gli afferenti alle lavorazioni.

3) VIA CANTORE E VIA DAMIANO CHIESA – LAVORI 4 ASSI TPL

Dalle ore 21.00 di lunedì 19 gennaio fino al 20 febbraio a Sampierdarena, per i lavori di realizzazione dei nuovi cavidotti dell’asse Centro nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono aggiornate le seguenti prescrizioni:

– via Antonio Cantore, carreggiata mare, tratto compreso tra via delle Franzoniane e via Damiano Chiesa:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sosta veicolare al di fuori dei limiti tracciati

3. temporanea soppressione della corsia riservata al transito dei veicoli del servizio pubblico nel tratto compreso tra l’intersezione con via delle Franzoniane e il civico 90 rosso.

Ciò significa che, a differenza di quanto previsto dalla prima ordinanza, viene rinviato lo spostamento della fermata del TPL Cantore 3 / Villa Scassi (cod. 982) all’altezza del civico 96 rosso: oltre alla soppressione della corsia bus, vengono quindi mantenuti temporaneamente, fino a nuova comunicazione, gli stalli per la sosta.

Inoltre, il cantiere annunciato in via Damiano Chiesa nel tratto compreso tra il civico 9 rosso e via Cantore, che prevedeva tra gli altri il divieto di sosta veicolare in ambedue i lati della strada e lo spostamento dello stallo per la sosta riservato alle persone con disabilità, sarà attivato in un secondo momento.

4) VIE BALBI ED ANDREA DORIA, PIAZZA ACQUAVERDE, SALITA DELLA PROVVIDENZA – LAVORI 4 ASSI TPL

In sintesi, ecco le tre principali novità in vigore nella zona di Principe fino al 6 febbraio nell’ambito dei lavori di realizzazione del cavidotto di via Balbi per il progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale:

1) nella prima delle tre sottofasi di suddivisione delle nuove lavorazioni, i veicoli provenienti da salita della Provvidenza e diretti verso mare, all’intersezione con via Balbi dovranno obbligatoriamente girare a destra e imboccare piazza Acquaverde, prima di reimmettersi in via Andrea Doria.

Contemporaneamente, la Polizia Locale effettuerà un servizio aggiuntivo per agevolare i flussi, con la possibilità di estenderlo anche alle altre due sottofasi in caso di necessità;

2) Nelle prime due sottofasi saranno temporaneamente ricollocate le fermate AMT Principe FS di via Balbi, piazza Acquaverde e via Andrea Doria;

3) Per tutta la durata dei cantieri limite dei 30 km/h di velocità massima in piazza Acquaverde.

Ecco tutti i provvedimenti in vigore in ogni singolo tratto stradale:

FASE 10A

– via Balbi:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. senso unico di marcia per la direzione ponente con transito consentito alle categorie autorizzate, ai veicoli diretti alle proprietà laterali carrabili, alle diramazioni stradali e a via Arsenale di Terra, con accesso da piazza della Nunziata

3. temporanea ricollocazione della fermata del TPL Principe FS (cod. 0433), per le provenienze da via Balbi, sul lato monte nel tratto compreso tra via Arsenale di Terra e salita della Provvidenza.

– piazza Acquaverde:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. temporanea ricollocazione della fermata del TPL Principe FS (cod. 0433), per le provenienze da salita della Provvidenza, sul lato ponente in corrispondenza della stazione Principe FS.

– salita della Provvidenza:

obbligo di svolta a destra per i veicoli in marcia da monte verso mare all’intersezione con via Balbi.

– via Andrea Doria:

temporanea ricollocazione della fermata del TPL Principe FS (cod. 0568) in prossimità del civico 2.

FASE 10B

– via Balbi:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. temporanea ricollocazione della fermata del TPL Principe FS (cod. 0433), per le provenienze via Balbi, sul lato monte nel tratto compreso tra via Arsenale di Terra e salita della Provvidenza.

– piazza Acquaverde:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. temporanea ricollocazione della fermata del TPL Principe FS (cod. 0433), per le provenienze salita della Provvidenza, sul lato ponente in corrispondenza della stazione Principe FS.

– via Andrea Doria:

temporanea ricollocazione della fermata del TPL Principe FS (cod. 0568) in prossimità del civico 2.

FASE 10C

– piazza Acquaverde:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata veicolare nell’area a ponente della stazione Principe FS.

– via Andrea Doria:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata veicolare nel tratto compreso tra il civico 2 e piazza Acquaverde.

Sul sito istituzionale del Comune di Genova, al link https://shorturl.at/njOkn , è possibile consultare tutti i lavori in corso e in programma sull’intero territorio comunale, suddivisi per municipio.