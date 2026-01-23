Cna La Spezia, in collaborazione con Italia AI Factory, ha in programma ancora un appuntamento del corso su “L’intelligenza artificiale al servizio delle pmi”.
L’incontro formativo si terrà giovedì 29 gennaio 2026 dalle ore 17.30 alle 19 nella sede di Cna La Spezia in via padre Giuliani 6, ed è dedicato alle imprese che vogliono conoscere come sfruttare le nuove tecnologie per crescere: analisi, esempi pratici e spunti concreti per guardare al futuro con innovazione.
Argomento di questo appuntamento la Cybersicurezza con Acn – Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, verranno analizzati i principali aspetti legati alla sicurezza e al corretto utilizzo degli strumenti digitali che impieghiamo quotidianamente. La sicurezza informatica, la gestione consapevole dei dati e il rispetto della normativa nazionale ed europea rappresentano elementi fondamentali per un uso efficace ed efficiente delle tecnologie nell’attività lavorativa quotidiana.
La partecipazione è gratuita per gli associati Cna, fino a esaurimento posti e con prenotazione obbligatoria, tramite questo link.
Per informazioni contattare info@cnalaspezia.it – 0187.598069