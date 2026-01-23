Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno lunedì 26 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 18:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in zona Albaro.
Nel dettaglio interruzione nella fornitura di acqua riguarderà le utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova e zone limitrofe:
• Via Righetti
• Via Giovanni Bovio
• Via Telesio
• Via Renato Martorelli
• Via della Sirena
• Via Capellini
• Via San Giuliano
• Viale Nazario Sauro
• Via Carlo Bosio
• Via Piero Gobetti
• Via al Forte di San Giuliano
• Via Pirandello.
Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.
Mercoledì 28 gennaio dalle ore 7:00 alle ore 20:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in val Polcevera, alle utenze allacciate nelle seguenti vie:
• Via San Quirico nel tratto compreso tra il Ponte Barbieri ed il civ. 30
• Via Inferiore Budulli
• Vie limitrofe alle località sopra indicate.
Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.
Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo, con medesimo orario.