«La riforma dei porti approvata dal Governo sottrae ingenti risorse alle Autorità di sistema portuale e apre interrogativi gravissimi sul futuro dell’intero sistema portuale nazionale e dei territori che lo tengono in vita. Da uno studio di Assoporti, basato sui bilanci 2024 delle 16 Autorità di sistema, emerge con chiarezza che il disegno di legge di riforma dei porti approvato dal Consiglio dei ministri il 22 dicembre trasferirebbe circa il 40% delle entrate complessive delle AdSP alla nuova società Porti d’Italia spa. Risorse che oggi restano nei territori e che verrebbero invece dirottate verso una società per azioni centrale». L’attacco arriva da Valentina Ghio, vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera e componente della Commissione Trasporti.

«I numeri parlano chiaro. L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale vedrebbe sottratti, per Genova e Savona, oltre il 40% delle proprie entrate, circa 31 milioni di euro, trasferiti allo Stato. L’Autorità di sistema del Mar Ligure Orientale di La Spezia subirebbe un prelievo di circa 13 milioni di euro, oltre il 50% delle risorse disponibili. Trieste sarebbe chiamata a versare oltre 21 milioni di euro, pari a circa il 40% delle entrate, mentre l’Autorità di sistema di Livorno perderebbe circa 20 milioni di euro. Solo per fare alcuni esempi. Di fronte a questi dati è doveroso chiedersi se i presidenti delle Autorità di sistema ritengano sostenibile un modello che priva gli enti di una quota così rilevante delle proprie risorse, con il rischio concreto che, nel giro di poco tempo, le AdSP si trovino in una grave sofferenza finanziaria, compromettendo programmazione, investimenti e gestione ordinaria», osserva Ghio.

«Parliamo di risorse generate dai territori, dagli investimenti degli operatori e dal lavoro delle comunità portuali. Risorse che oggi finanziano manutenzioni, sicurezza, sviluppo e competitività e che, con questa riforma, verrebbero sottratte per alimentare l’attività di Porti d’Italia spa, una struttura che, dagli elementi attuali, nasce prevalentemente per gestire la costruzione di infrastrutture. Senza contare che si prevede il trasferimento a Porti d’Italia spa del 25% dei lavoratori delle Autorità di sistema, oltre 350 addetti, per i quali le AdSP dovranno trasferire anche le relative risorse economiche, determinando un ulteriore depotenziamento. A partire dalla risoluzione che oltre due anni fa abbiamo presentato alla Camera, abbiamo sempre sostenuto la necessità di un coordinamento nazionale del sistema portuale, citando ad esempio il modello spagnolo. Ma questa riforma non va in quella direzione: centralizza, svuota e indebolisce le Autorità di sistema, anziché rafforzarle. Le conseguenze operative sono evidenti e preoccupanti: possibile aumento dei canoni e delle tasse portuali, effetti diretti negativi su imprese e lavoro, fino alla messa in discussione delle risorse a sostegno del lavoro portuale che oggi alcune Autorità riescono a garantire proprio grazie alle proprie entrate, soprattutto nei momenti di difficoltà o di calo dei traffici. Ridurre la riforma a una logica quasi esclusivamente infrastrutturale significa ignorare la complessità del sistema portuale, che è fatto di persone, lavoro, servizi, pianificazione e rapporto con i territori. Alla luce di queste prime e preoccupanti analisi, è evidente che non siamo di fronte a una riforma della portualità, ma alla mera creazione di una società che gestirà infrastrutture – anche all’estero, visto che buona parte delle grandi infrastrutture portuali del nostro Paese sono già avviate – e che rischia di sfuggire al controllo della normativa sulle società pubbliche. Per continuare a vivere, il complesso del sistema portuale dei territori dovrà quindi attingere a nuove risorse che saranno pagate da imprese e lavoratori. È importante che i territori assumano piena consapevolezza dei costi che rischiano di dover sostenere», conclude Ghio.