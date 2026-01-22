Remax Italia rafforza la propria presenza in Liguria, dove conta già 18 agenzie, avviando un piano di espansione sul territorio. Il progetto prevede l’ingresso di 95 nuovi professionisti dell’intermediazione immobiliare, nell’ambito di una strategia nazionale che porterà complessivamente all’inserimento di circa 1.900 nuove figure nel 2026. L’obiettivo è consolidare la rete esistente e aprire nuove agenzie sul territorio, offrendo concrete opportunità di crescita professionale a chi desidera affermarsi nel settore immobiliare.

La Liguria conferma il suo ruolo strategico nel network Remax, grazie a un mercato immobiliare dinamico e a una domanda crescente di servizi di consulenza qualificata, capaci di supportare i clienti non solo nella scelta dell’immobile, ma anche nella gestione di tutti gli aspetti burocratici, finanziari e contrattuali.

Le opportunità sono rivolte sia a professionisti già attivi nel settore, sia a chi desidera intraprendere un nuovo percorso lavorativo nell’ambito immobiliare. Il modello Remax consente infatti di operare in autonomia, in team o in ruoli di coordinamento ed espansione, valorizzando competenze, attitudini personali e spirito imprenditoriale. Le opportunità di carriera sono aperte ad ambo i sessi (L. 903/77): qui le informazioni su come candidarsi.

Il percorso di sviluppo del network sarà al centro anche del Roadshow nazionale di Remax Italia e 24Max, società di mediazione creditizia del Gruppo, che farà tappa a Genova il 27 gennaio, offrendo un momento di confronto e approfondimento sulle opportunità professionali offerta dal franchising. La partecipazione è su invito, rivolgendosi alle agenzie Remax presenti sul territorio.