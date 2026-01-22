Cresce l’e-commerce del Genoa Cfc. Lo annuncia TWOW, agenzia specializzata nel digital marketing, da tre anni partner della società calcistica.

«In tre anni di collaborazione in qualità di partner strategico di consulenza e sviluppo, il canale e-commerce è cresciuto in modo sostanziale, passando dal 16% al 24% del totale venduto − racconta Paolo Ratto, founder e chairman di TWOW − Questo successo è il risultato di una strategia omnicanale che ha integrato il sito istituzionale, l’e-commerce e il merchandising in un ecosistema coerente e totalmente orientato al tifoso, sia online che offline».

TWOW spiega di aver unito information technology, marketing e contenuti per creare una piattaforma in grado di abilitare il club in tutte le sue attività digitali, dall’e-commerce al brand engagement.

«La sfida più significativa è stata integrare l’e-commerce ufficiale all’interno del sito istituzionale del club, inclusa la vendita dei prodotti Experience, creando una fan experience coerente, immersiva e personalizzabile − aggiunge Francesco Quarneti, It Manager in TWOW − ogni click, ogni interazione, ogni contenuto è stato progettato per far vivere il Genoa oltre i 90 minuti».

«Nel marketing sportivo, trasformazione digitale non significa rivoluzionare tutto e subito. Serve visione, ma anche metodo: partire dalle priorità giuste, costruire passo dopo passo, alternando strategia di lungo termine ed esecuzioni rapide − sottolinea Ratto − è così che abbiamo lavorato con il Genoa: un framework condiviso, azioni mirate durante i momenti chiave della stagione e una crescita costante. Il club, oggi, ha a disposizione una piattaforma solida, scalabile e SEO-friendly, pensata per crescere nel tempo, con una fan experience più fluida, coerente e personalizzata».

«Con TWOW abbiamo intrapreso un percorso che va oltre la semplice trasformazione digitale: è stato un vero e proprio processo di crescita e innovazione − commenta Jacopo Pulcini, Brand & Marketing Manager del Genoa − abbiamo lavorato insieme per raccontare il nostro club in modo autentico, implementato un sito e-commerce funzionale, di facile navigazione per portare il Genoa non solo ai nostri tifosi, ma anche a un pubblico più ampio, oltre i confini del nostro campionato. TWOW ci ha aiutato a crescere e innovare restando fedeli ai nostri valori e radici, mantenendo sempre al centro la nostra fan base e la nostra identità».

In collaborazione con Google e Genoa, TWOW ha organizzato un webinar pensato per responsabili marketing e comunicazione del settore sportivo, cmo e marketing manager di brand consumer, decision maker e Innovation Leader di settori dove lo sport può diventare leva strategica di comunicazione, engagement e co-marketing.