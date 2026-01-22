Il Comune di Genova per l’anno scolastico 2026/2027 manterrà inalterata l’offerta formativa nei servizi educativi 3-6 anni. È quanto deciso ieri, 21 gennaio, dalla Giunta comunale.
Salvo la scuola “Arcobaleno” di Borzoli, in trattativa per passare sotto la gestione statale, verrà dunque garantita alle famiglie la possibilità di iscrivere le proprie bambine e i propri bambini a tutte le scuole dell’infanzia del Comune di Genova.
Le iscrizioni sono aperte sul sito istituzionale dell’Ente a questo link.
Nel frattempo, prosegue il lavoro dell’Amministrazione per risolvere il cronico problema della mancanza di personale. Venerdì 23 gennaio, partirà il bando per l’assunzione di nuovi assistenti asili nido da inserire negli istituti dove si registrano buchi in organico che ad oggi ammontano, a livello comunale, a 20 unità.