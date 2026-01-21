Il Consiglio comunale di Sestri Levante ha approvato a maggioranza, nella seduta di ieri sera 20 gennaio, l’aggiornamento del Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (Pud), strumento fondamentale per la pianificazione e la gestione del litorale cittadino, che aggiorna il progetto adottato nel 2010. Il documento recepisce le modifiche normative intervenute negli ultimi anni, in particolare le indicazioni di Regione Liguria che richiedono l’inclusione, all’interno del Pud, anche delle aree a mare e non solo di quelle a terra, e tiene conto dell’evoluzione della linea di costa e degli interventi di ripascimento effettuati sul territorio comunale.

Il percorso che ha portato all’approvazione del nuovo Pud è stato preceduto da un ampio confronto con le categorie interessate – Commissione Portobello, operatori portuali, balneari, associazioni – con l’obiettivo di condividere scelte e indirizzi e arrivare a una pianificazione equilibrata e sostenibile.

«Questo aggiornamento – dichiara l’assessore al Demanio Luigi Ceffalo – nasce da un lavoro approfondito, basato su dati tecnici aggiornati e su un confronto costante con operatori e cittadinanza. Il Pud definisce un quadro chiaro per la gestione del demanio marittimo, garantendo la tutela della costa, dell’ambiente e del paesaggio, un corretto equilibrio tra spiagge libere e aree in concessione e una migliore organizzazione della fruizione degli arenili, anche alla luce delle nuove prescrizioni regionali».

Tra gli obiettivi strategici dell’aggiornamento figurano due impegni di mandato dell’Amministrazione comunale di Sestri Levante: l’istituzione di una Slo (spiaggia libera organizzata) nella Baia di Portobello e la previsione di un campo boe al largo della Baia delle Favole (la cui gestione sarà affidata attraverso un project financing; l’avviso pubblico sulle manifestazioni di interesse uscirà nei prossimi giorni, qui il link al sito istituzionale).

Il nuovo assetto prevede inoltre che a Riva Levante le spiagge libere vengano accorpate di fronte alla nuova passeggiata in un’unica grande spiaggia, mentre le aree in concessione siano collocate ai lati. Il nuovo aggiornamento recepisce servizi dedicati, come le spiagge per persone con disabilità e quelle destinate agli animali domestici. Le modifiche introdotte dall’amministrazione di Sestri Levante rispettano ampiamente i parametri di legge che prevedono la presenza sul territorio comunale di almeno il 40% di spiaggia libera.

«L’approvazione dell’aggiornamento del Pud – dichiara il sindaco Francesco Solinas – rappresenta un risultato importante per la città. Ringrazio l’Assessore Ceffalo, gli Uffici comunali e tutti coloro che hanno contribuito a questo lavoro, svolto con serietà e con un metodo improntato all’ascolto e al confronto. È uno strumento che consente di governare in modo responsabile l’uso del nostro litorale, tutelando l’ambiente e garantendo regole chiare per cittadini e operatori».