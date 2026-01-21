Si è svolta domenica 18 gennaio a Savona la premiazione della sesta edizione del Concorso Mieli di Liguria® 2025, organizzato da Alpa Miele-Associazione Ligure Produttori Apistici, appuntamento ormai consolidato per la valorizzazione della qualità del miele ligure e per il confronto tecnico tra apicoltrici e apicoltori del territorio.

All’edizione 2025 hanno partecipato 102 campioni di miele, sottoposti ad analisi chimico-fisiche di laboratorio e a valutazione sensoriale da parte di giudici iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele.

Al termine del percorso di valutazione sono stati assegnati complessivamente 40 Attestati di Qualità, e sono stati assegnati i Primi Premi (3 esagoni)

Primi Premi (3 Esagoni)

Miele Millefiori: Marco Motta – Genova

Miele di Melata e di Acacia: Michela Calabria – A Piccoli Passi, La Spezia

Miele di Erica (cat. rari): Alessandra Bizzarri – Cascina Le Bosche, La Spezia

Miele di Edera: Alessandra Bizzarri – Cascina Le Bosche, La Spezia

Miele di Castagno: Luca Pesce – Az. Agr. Pesce Luca, Genova

«Il Concorso Mieli di Liguria – spiega l’assessore regionale all’ambiente Paolo Ripamonti, intervenuto domenica mattina nel corso della premiazione – è un’iniziativa che dà lustro non solo alle produzioni di eccellenza della nostra regione, ma all’intero territorio ligure, che proprio nel Savonese ospita e sostiene un comparto legato tra le altre cose alla tutela dell’ambiente. Eventi come questo valorizzano il lavoro degli apicoltori e rafforzano la consapevolezza del ruolo fondamentale che l’apicoltura svolge nella salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi locali. La qualità dei mieli premiati è il risultato di un territorio sano e curato. Un patrimonio da promuovere anche attraverso momenti di sensibilizzazione e confronto come questo».

«Il Concorso Mieli di Liguria – aggiunge l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – è ormai un appuntamento storico che testimonia la capacità di valorizzare la biodiversità del nostro territorio e la qualità delle produzioni agricole ad esso collegate. Il miele rappresenta, in questo senso, un indicatore prezioso e affidabile dello stato di salute dell’ambiente e del lavoro dei nostri apicoltori».

Nel corso dell’incontro si è tenuto anche un approfondimento tecnico dedicato alle politiche di sostegno al settore apistico, con l’intervento del dott. Enrico Canale, del Settore Politiche Agricole e della Pesca, che ha illustrato i contenuti del Bando UE 2115. L’esposizione è stata seguita da un momento di domande e confronto con i partecipanti.

La giornata si è conclusa con la premiazione dei mieli vincitori del primo premio di categoria, disponibili sul sito ufficiale del concorso.

Come nelle precedenti edizioni, il Concorso Mieli di Liguria® conferma la propria vocazione formativa: tutti i partecipanti hanno ricevuto un feedback tecnico dettagliato sui campioni presentati e i risultati delle analisi di laboratorio, con l’obiettivo di favorire il miglioramento continuo delle produzioni e la crescita qualitativa del comparto apistico regionale.

L’elenco completo dei mieli premiati è disponibile qui