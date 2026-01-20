Il Mit ha approvato i bilanci delle Autorità di Sistema Portuale. Lo comunica lo stesso Ministero attraverso una nota ripresa dalla agenzie.

“Ancora una volta su un tema strategico come quello dei porti, qualcuno ha tentato di sovrapporre la narrazione alla realtà, alimentando letture forzate che nulla hanno a che vedere con i fatti – scrive il Mit nella nota -. La verità è semplice e documentata: completato l’iter istruttorio da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Mit ha approvato i bilanci di tutte e 16 le Autorità di Sistema portuale. Un passaggio che non rappresenta né un’eccezione né una criticità, ma l’applicazione di una prassi consolidata, seguita sotto governi di ogni colore politico, per una corretta vigilanza a tutela della trasparenza e della buona gestione delle risorse pubbliche”.

“Chi oggi prova a trasformare un adempimento tecnico ordinario in un presunto segnale di allarme – continua la nota – sceglie consapevolmente di confondere i piani, insinuando dubbi dove non esistono e alimentando tensioni inutili in un settore che richiede invece stabilità, affidabilità e visione. Non esiste alcun commissariamento, né formale né sostanziale. Esiste un sistema portuale che opera regolarmente, con conti controllati, procedure rispettate e piena continuità amministrativa garantita, grazie al coinvolgimento degli organi competenti così come previsto dall’ordinamento”.

“Quando i numeri sono certificati, le ricostruzioni fantasiose restano tali. Tentare di trasformare i tempi di un adempimento tecnico in una presunta criticità rischia solo di innervosire inutilmente il clima e di introdurre elementi di confusione in un settore strategico per il Paese, che invece ha bisogno di stabilità, certezze e responsabilità. I porti italiani continuano a operare regolarmente, nel pieno rispetto delle norme vigenti, con bilanci controllati e validati e con l’obiettivo di rafforzare competitività, sviluppo e attrattività del sistema logistico nazionale. La realtà dei fatti è semplice e lineare: le procedure – conclude la nota – sono state rispettate e il sistema funziona. Tutto il resto appartiene più al terreno delle interpretazioni che a quello dei dati concreti”.