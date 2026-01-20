Erg, attraverso la propria controllata Erg Uk Holding Ltd, ha acquisito da OnPath Energy Midco Limited, controllata da OnPath Energy, storico sviluppatore di impianti rinnovabili attivo nel Regno Unito, il 100% di un gruppo di società di diritto inglese proprietarie di sette impianti eolici onshore operativi nel Nord dell’Inghilterra, per una capacità installata totale di 73 MW.

I parchi acquisiti, tutti supportati da Renewable Obligation Certificates con una durata media residua di nove anni, sono entrati in esercizio tra il 2011 e il 2017 e contribuiranno ai risultati di gruppo già a partire dal 2026. Nel 2024 il portafoglio ha registrato una produzione di 174 GWh ed un ebitda di circa 18 milioni di sterline (pari a circa 21 milioni di euro).

Gli impianti si trovano in diverse contee del Nord dell’Inghilterra e hanno una produzione annua stimata in circa 173,3 GWh, con una producibilità di 2.387 ore equivalenti, corrispondenti a 65 kt di emissioni di CO2 evitate ogni anno, pari al fabbisogno energetico di circa 40.000 famiglie. L’enterprise value dell’operazione ammonta a circa 97 milioni di sterline.

In parallelo Erg, attraverso la propria controllata Erg Power Generation spa, ha ceduto a Nordetic AB, società del gruppo eNordic, Indipendent Power Producer operante nei paesi nordici di proprietà del fondo Ardian, il 100% di Erg Sweden Holding AB, proprietaria di Furukraft AB, società proprietaria del parco eolico di Furuby, situato in Svezia.

L’impianto eolico ha una capacità installata di 62 MW, entrato in esercizio nel novembre del 2022, nel 2024 ha registrato una produzione annua di 134 GWh ed un Ebitda di 6,3 milioni di euro. L’enterprise value dell’operazione è di 71 milioni di euro e potrà essere incrementato fino a un massimo di 6 milioni di euro grazie a meccanismi di earn-out legati alle future produzioni dell’impianto.

«Con queste due operazioni – commenta Paolo Merli, ceo di Erg – diamo il via a una strategia di rifocalizzazione geografica finalizzata all’uscita da paesi “non core”, come la Svezia, per consolidare mercati strategici con una presenza industriale significativa, come il Regno Unito. Il portafoglio acquisito in Inghilterra ha, peraltro, importanti opportunità di repowering nel medio termine, area di sviluppo in cui il gruppo vanta una grande competenza. Grazie a questo accordo il Regno Unito, con 412 MW, diventa per capacità installata il terzo Paese del gruppo, consolidando il nostro posizionamento tra i primi dieci operatori eolici onshore. Da un punto di vista finanziario le due operazioni risulteranno accrescitive in termini di ebitda e utile netto con un impatto limitato sull’indebitamento di gruppo».