Parte oggi il cantiere per la riqualificazione del giardino antistante lo Spazio Lido a Chiavari. L’intervento, recentemente aggiudicato dall’amministrazione comunale, rientra nel più ampio progetto di rilancio e valorizzazione del complesso del Lido e prevede un investimento complessivo di oltre 352 mila euro.

I lavori interesseranno l’intera zona, con una revisione dell’organizzazione degli spazi finalizzata a migliorare funzionalità, sicurezza e qualità urbana. Sono previsti nuovi percorsi pedonali pavimentati in lastre di pietra, che renderanno più agevoli e ordinati i collegamenti con lo stabilimento balneare e con lo Spazio Lido. Ridefiniti anche gli spazi per la sosta, con 20 posti auto e 50 stalli dedicati ai ciclomotori.

L’intervento comprenderà, inoltre, un riassetto complessivo del verde: le attuali aiuole verranno eliminate per lasciare posto ad una nuova impostazione paesaggistica, più coerente con il contesto. In programma la messa a dimora di 20 nuove palme, dieci in prossimità dello Spazio Lido e dieci lungo l’asse stradale, oltre ad un rafforzamento del verde pubblico.

Tra le opere previste figurano inoltre il rifacimento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, l’installazione di due colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, un nuovo impianto di illuminazione pubblica e il rinnovamento del marciapiede di viale Tito Groppo, dove sarà realizzata una nuova isola pedonale protetta. Tutti gli attraversamenti saranno dotati di percorsi tattili Loges, per una maggiore accessibilità.

«Chiavari investe con continuità nel proprio futuro. Con questo intervento proseguiamo il percorso di riqualificazione dell’intero complesso del Lido – sottolinea il sindaco Federico Messuti – lo Spazio Lido, inaugurato all’inizio del mio mandato, è diventato un punto di riferimento per giovani e studenti. La nuova piscina, una volta terminati i lavori, rappresenterà uno dei fiori all’occhiello della città».