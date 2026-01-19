Procedono a Santa Margherita le ripiantumazioni degli alberi tagliati in precedenza per motivi di sicurezza, a tutela dell’incolumità di cittadini e mezzi. Due nuove essenze di Jacaranda, pianta già presente in loco e scelta per la sua rigogliosa fioritura ornamentale, sono state messe a dimora in piazza San Siro, previa realizzazione ex novo di due aiuole.

Si tratta solo del primo di una serie di interventi che “regaleranno” alla città 27 nuove essenze: 20 palme, 3 ginko biloba, 1 cipresso, 1 eucaliptus, 1 carrubo e 1 liriodendro. Le aree interessate saranno piazza Mazzini, via Dogali, il parco giochi di San Lorenzo della Costa, il giardino della scuola elementare A.R. Scarsella, i parchi del Flauto Magico e di Villa Carmagnola, i giardini a Mare e parco Roccatagliata.

Dichiara la consigliera incaricata Barbara Trabucco: «Proseguiamo con la politica di rinaturalizzazione di vie, piazze e parchi, seguendo la linea verde che abbiamo indicato nel programma di mandato. La scelta delle essenze nasce sia da considerazioni di ordine climatico che estetico: se le palme sono parte integrante del paesaggio rivierasco, la Jacaranda – per fare un esempio tra i tanti possibili – contribuirà a ravvivare il decoro e l’appeal di una Piazza molto amata dai nostri concittadini come quella di San Siro».