È stata prorogata al 7 febbraio 2026 la scadenza dell’Avviso pubblico del Progetto Interreg Italia-Francia Marittimo Develop, rivolto alle imprese interessate a partecipare a percorsi di mobilità transfrontaliera e interregionale. L’iniziativa, avviata il 1° dicembre 2025, è pensata per sostenere lo sviluppo delle competenze e favorire l’occupazione all’interno della filiera della blue economy.

La Camera di Commercio di Genova, in qualità di capofila del progetto, selezionerà cinque imprese genovesi che potranno ospitare una risorsa proveniente dall’Italia o dalla Francia, inserita in un percorso formativo strutturato.

Percorsi di mobilità e durata

Le imprese selezionate beneficeranno della presenza di un soggetto coinvolto in un percorso di mobilità della durata complessiva di otto settimane. I costi legati alla gestione del percorso professionale saranno coperti dal Progetto Develop, consentendo alle aziende di concentrarsi sugli aspetti formativi e organizzativi dell’esperienza. La fase di abbinamento tra imprese e candidati alla mobilità avverrà sulla base delle competenze richieste dalle aziende e dei profili selezionati tramite apposito avviso pubblico.

Calendario delle attività

Una volta completati gli abbinamenti, le imprese potranno avviare i percorsi formativi tra aprile e ottobre 2026, definendo la data di inizio in base alle proprie esigenze operative.

Per presentare la candidatura è necessario compilare l’apposita domanda prevista dall’avviso, indicando il profilo professionale e le competenze di interesse per l’impresa.

La modulistica e le informazioni sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Genova.