Una nuova stazione meteo installata nella sede provinciale di Cia Savona in regione Torre Pernice ad Albenga: la centralina si pone l’obiettivo di monitorare in maniera costante i principali parametri metereologici della zona a supporto e a prevenzione di tutte le aziende agricole del territorio. Questo, anche in considerazione dei numerosi danni arrecate alle imprese e produttori dalle ondate di maltempo e dalle forti piogge.

«Era il 31 agosto del 2025 quando la piazza centrale di S. Michele del comune di Albenga si gremiva di oltre 400 persone per assistere ad una tappa dell’Ignotur e alla presentazione di quella che sarebbe diventata la prima stazione albenganese della nuova rete di monitoraggio» racconta il direttore provinciale Cia Savona Gianluigi Nario.

«Da quel giorno, la sensibilità ad un argomento spinoso come il rischio idraulico e idrologico in un territorio così sensibile come la piana di Albenga mi ha portato ad approfondire la conoscenza e l’amicizia con Gianfranco Saffioti, meglio conosciuto come “Il Meteorologo Ignorante” – spiega Nario -. Una parola tira l’altra e tra riflessioni e discorsi non ci ho pensato due volte, proponendomi di acquistare come Cia Savona una nuova centralina, che abbiamo appena installato presso la nostra sede provinciale di Albenga».

«La nostra è la centralina nr. 33, un numero che speriamo sia di buon auspicio, ma soprattutto speriamo che anche la nostra stazione meteo possa contribuire al monitoraggio della situazione meteo e di eventuali emergenze».

«La stazione meteo andrà ad affiancare le altre tre installate precedentemente in zona ad Albenga e, si spera, speriamo possano essere realizzate altre installazioni, non solo a valle ma anche a monte, fondamentali per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni meteorologiche» aggiunge Nario.

Una pagina web dedicata, in grado di aggiornarsi ogni 60 secondi, potrà mostrare a tutti i dati registrati da ogni singolo sensore installato, nonché la registrazione dello storico consultabile in qualsiasi momento e accessibile, ovviamente, da remoto, con la sola necessità di una connessione internet.

I dati, inoltre, verranno raggruppati in una mappa interattiva, in corso di progettazione, attraverso la quale si potranno visualizzare, in un unico portale e in un’unica mappa tutte le centraline di questo progetto sino ad ora installate.

«Un’osservazione attenta, puntuale, quotidiana di tutti i parametri fisici più importanti dell’atmosfera, come temperatura, umidità, pressione, direzione e velocità del vento, pioggia caduta e intensità di precipitazioni rigorosamente in tempo reale aiutano a conoscere le caratteristiche meteo-climatiche della propria zona e possono agevolare la capacità di riconoscere, per tempo, eventi potenzialmente pericolosi” conclude il direttore Cia Savona.

Chi volesse può consultare i dati meteo in tempo reale della centralina meteo alla pagina https://stazioni.meteoproject.it/dati/albengatorrepernice/