A partire da fine 2025, il Gruppo Finsea, tramite la propria agenzia marittima Intersea, ha acquisito la rappresentanza in Italia di Gs Lines, compagnia di navigazione portoghese appartenente al Grupo Sousa, uno dei principali operatori marittimi del Portogallo.

Gs Lines è specializzata nei collegamenti marittimi tra Portogallo (Isole Azzorre e Madeira), Spagna (Isole Canarie e Algeciras), Capo Verde (Praia, Mindelo, Sal e Boavista), Guinea-Bissau.

L’agenzia per Gs Lines sarà gestita da Intersea, che curerà le operazioni commerciali e operative su tutti i porti italiani del Tirreno, rafforzando ulteriormente la presenza del Gruppo Finsea nel settore delle agenzie marittime internazionali.

Gs Lines fa parte di Sousa, gruppo con sede a Funchal, Madeira, attivo da oltre 35 anni nei settori marittimo, portuale, logistico, energetico e turistico ed è l’unico armatore portoghese incluso nella classifica Alphaliner dei Top 100 degli shipowners mondiali, confermando il proprio ruolo di primo piano nello shipping internazionale.

Gs Lines opera servizi di cabotaggio nazionale tra il Portogallo continentale e gli arcipelaghi atlantici, oltre a linee internazionali regolari verso Africa occidentale e Isole Canarie, e servizi di cross trade a livello globale. La flotta è composta da otto navi porta-container e multipurpose, affiancate da unità Ro-Ro passeggeri per i collegamenti insulari, con una capacità complessiva che supera i 7 mila container e un volume annuo di traffico di oltre 160 mila teu.

«Questa nuova collaborazione rappresenta un ulteriore passo nella crescita e diversificazione dei servizi offerti dal Gruppo Finsea agli spedizionieri – commenta Aldo Negri, ceo di Finsea – e consolida il posizionamento della Business Unit Shipping Agency come partner di riferimento per armatori internazionali interessati a sviluppare traffici nel bacino del Mediterraneo e nei collegamenti con le principali rotte marittime».