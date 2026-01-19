Lo scontro sulla Groenlandia tra Trump e otto paesi europei, contro i quali il presidente Usa minaccia nuovi dazi, ha mandato in rosso le Borse europee, prive del riferimento di Wall Streeet chiusa per festività. Milano segna -1,32%, Madrid -0,26%, Francoforte -1,34%, Parigi -1,78%, Londra -0,39%.

Spread Bp/Bund

Spread Bp/Bund a 58 punti (variazione +0,38%, rendimento Btp 10 anni +3,42%, rendimento Bund 10 anni +2,84%).

Piazza Affari

Le tensioni geopolitiche favoriscono i titoli della difesa, Leonardo guida il istino principale (+1,66%). In coda Amplifon (-6,19%).

Valute

Il dollaro è a 1,164 per un euro (1,1623 in avvio e 1,1598 venerdì in chiusura). Il dollaro si attesta anche a 158 yen (da 158,06 in avvio e 158,08), il rapporto euro/yen è a circa 184 (da 183,74 e 183,33). Oro e argento continuano a macinare record, Oro in rialzo con la consegna spot a 4.672 dollari l’oncia (+1,7%) e l’argento sopra i 92 dollari (+5%).

Energia

Lieve calo del petrolio, con il Wti per marzo a 59,3 dollari al barile (-0,2%) e il Brent di pari scadenza a 64 dollari (-0,02). Ribasso del 4,8% per il gas naturale ad Amsterdam a quota 35 euro al megawattora.