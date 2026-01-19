Il Convention Bureau Genova annuncia la nomina dei nuovi “ambasciatori di eccellenza“, personalità di rilievo nei rispettivi ambiti scientifici, professionali e istituzionali che contribuiscono a promuovere la città come destinazione di riferimento per congressi, eventi e iniziative di respiro nazionale e internazionale.

La cerimonia ufficiale si svolgerà oggi, lunedì 19 gennaio alle 17 a Palazzo della Meridiana, alla presenza delle istituzioni, dei soci di Cbg e dei principali stakeholder locali, in un evento che mette al centro anche le eccellenze del territorio, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Genova e il brand Genova Gourmet.

Ecco i nomi: Nuovi ambasciatori CBG 2026

Il Club degli ambasciatori, progetto ideato e coordinato dal Convention Bureau Genova fin dal 2015, valorizza figure autorevoli in grado di favorire l’attrazione di eventi di alto profilo sul territorio, generando un impatto positivo sull’economia locale. L’elenco completo dei nuovi Ambasciatori e dei Senior, con le relative cariche e i dettagli del progetto, è contenuto nell’allegato al presente comunicato.

«Genova è una location a cielo aperto, ricca di storia, cultura e eccellenze: è un luogo che sorprende e accoglie chi arriva per lavoro e per turismo − dichiara Ilaria Alzona, presidente di Convention Bureau Genova − gli ambasciatori sono fondamentali per raccontare la città e la sua capacità di ospitare eventi di grande rilievo internazionale. Il nostro impegno continua per rafforzare l’attrattività di Genova, anche attraverso progetti culturali e collaborazioni strategiche».

«La collaborazione tra istituzioni e operatori locali creano sinergie che rafforzano l’intero territorio rendendo Genova sempre più attrattiva sia per il turismo congressuale che per quello leisure», aggiunge Giovanni Ferrando, vicepresidente di Cbg.

A consolidare ulteriormente l’attrattività congressuale, il Comune di Genova ha appena pubblicato un bando a sostegno del turismo congressuale, volto a incentivare convegni, eventi scientifici e iniziative di respiro nazionale ed internazionale.

Genova continua a vivere un periodo di grande visibilità internazionale: la città è stata recentemente inserita dal New York Times tra le 52 mete da visitare nel 2026, consolidando il suo profilo turistico globale. il Convention Bureau Genova, parteciperà al Fitur Madrid, la Fiera Internazionale del Turismo, che si terrà nella capitale spagnola dal 21 al 25 gennaio 2026, come occasione strategica per promuovere il sistema turistico e le eccellenze del territorio.

Le attrazioni culturali della città rappresentano un valore aggiunto concreto per il turismo congressuale: il Teatro Carlo Felice offre stagioni e spettacoli di rilevanza nazionale, mentre il Palazzo Ducale ospita dal 20 marzo al 19 luglio 2026 la mostra internazionale “Van Dyck l’Europeo. Viaggio di un genio tra Anversa, Genova a Londra”. Queste iniziative consentono di arricchire l’esperienza dei congressisti e dei visitatori, valorizzando Genova come destinazione completa per eventi culturali e business.