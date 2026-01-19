Torna l’Open Day di Social Levante a Sestri Levante, che apre le porte del suo spazio coworking in via Aurelia 73 per una giornata dedicata alla comunità locale e agli smart worker provenienti da fuori regione.

Venerdì 23 gennaio, dalle 9 alle 18, freelance, smart worker e professionisti del territorio potranno riservare gratuitamente una postazione di lavoro e lavorare fianco a fianco, scoprendo i vantaggi di un ambiente collaborativo e stimolante.

La giornata si articola in due turni di quattro ore ciascuno, mattina e pomeriggio, per offrire a tutti la possibilità di provare il coworking e scoprire in prima persona i vantaggi di lavorare in uno spazio condiviso: maggiore flessibilità, opportunità di confronto, una rete di contatti sempre nuova e un ambiente stimolante che favorisce la produttività. Al termine, sarà possibile partecipare all’intervento di Notonlydesk, startup italiana e la più grande rete di spazi coworking, di cui Social Levante è in partnership dal 2023.

Marta Fiorellino (Social Levante) e Nicholas Croci (Notonlydesk) dialogheranno su sfide, traguardi e visioni future del coworking e del remote working in Italia. La giornata e l’intervento finale sono aperti a tutti: anche per coloro che, senza prenotare una postazione, volessero conoscere gli spazi e i servizi del Social Levante coworking.

La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata a questo link.

Cosa è Social Levante

Social Levante è agenzia di comunicazione integrata di marketing e d’impresa e la sua sede fisica in via Aurelia 73 a Sestri Levante è uno spazio coworking.

Social Levante si propone come hub creativo per imprenditori, imprenditrici, freelance, associazioni e smart worker, promuovendo collaborazione, efficienza e crescita professionale attraverso eventi e iniziative dedicate.