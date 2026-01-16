C’è tempo fino al 7 febbraio 2026 per presentare la candidatura alla 13ª edizione del Premio Impresa Ambiente, riconoscimento nazionale dedicato alle imprese e agli enti che si distinguono per innovazione, responsabilità sociale e impegno verso la sostenibilità.
Promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo insieme a Unioncamere, con il supporto di Assocamerestero e della Stazione Sperimentale del Vetro, il Premio rappresenta un’opportunità per tutte le imprese italiane e per quelle estere fondate da imprenditori italiani per valorizzare progetti, prodotti, servizi e modelli gestionali capaci di generare un impatto positivo sull’ambiente, sul territorio e sulla società.
Il bando prevede quattro categorie principali:
miglior gestione per lo sviluppo sostenibile: per chi ha integrato la sostenibilità nella strategia aziendale;
miglior prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile: per soluzioni che riducono l’impatto ambientale o promuovono consumi sostenibili;
miglior processo o tecnologia per lo sviluppo sostenibile: dedicato all’innovazione di processo e all’uso efficiente delle risorse;
miglior cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile: per partnership che favoriscono lo sviluppo sostenibile anche oltre confine.
A queste si aggiungono tre riconoscimenti speciali:
giovane Imprenditore, per talenti under 40 impegnati nella sostenibilità;
startup innovativa, per imprese ad alto potenziale con progetti di sostenibilità;
azienda associata Assocamerestero, per realtà estere legate al network delle Camere di Commercio italiane all’estero.
La partecipazione al Premio è gratuita, ma per completare la procedura di candidatura è necessario essere in possesso di firma digitale: in caso di mancata disponibilità o scadenza, è possibile rivolgersi alla propria Camera di Commercio territoriale per assistenza.
Per candidarsi: www.premioimpresambiente.it.