C’è tempo fino al 7 febbraio 2026 per presentare la candidatura alla 13ª edizione del Premio Impresa Ambiente, riconoscimento nazionale dedicato alle imprese e agli enti che si distinguono per innovazione, responsabilità sociale e impegno verso la sostenibilità.

Promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo insieme a Unioncamere, con il supporto di Assocamerestero e della Stazione Sperimentale del Vetro, il Premio rappresenta un’opportunità per tutte le imprese italiane e per quelle estere fondate da imprenditori italiani per valorizzare progetti, prodotti, servizi e modelli gestionali capaci di generare un impatto positivo sull’ambiente, sul territorio e sulla società.

Il bando prevede quattro categorie principali:

miglior gestione per lo sviluppo sostenibile: per chi ha integrato la sostenibilità nella strategia aziendale;

miglior prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile: per soluzioni che riducono l’impatto ambientale o promuovono consumi sostenibili;

miglior processo o tecnologia per lo sviluppo sostenibile: dedicato all’innovazione di processo e all’uso efficiente delle risorse;

miglior cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile: per partnership che favoriscono lo sviluppo sostenibile anche oltre confine.

A queste si aggiungono tre riconoscimenti speciali:

giovane Imprenditore, per talenti under 40 impegnati nella sostenibilità;

startup innovativa, per imprese ad alto potenziale con progetti di sostenibilità;

azienda associata Assocamerestero, per realtà estere legate al network delle Camere di Commercio italiane all’estero.

La partecipazione al Premio è gratuita, ma per completare la procedura di candidatura è necessario essere in possesso di firma digitale: in caso di mancata disponibilità o scadenza, è possibile rivolgersi alla propria Camera di Commercio territoriale per assistenza.

Per candidarsi: www.premioimpresambiente.it.