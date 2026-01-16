Nei primi 9 mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale in Italia continua a mostrare segnali di dinamismo, raggiungendo 548.287 compravendite (+9,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Anche la Liguria ha registrato un aumento delle compravendite del +10,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un dato che posiziona la regione al 10° posto per variazione percentuale.

Secondo l’analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, Imperia è la città più vivace con una crescita del 22,8% (449 compravendite), a seguire c’è Savona al +8,8% con 617 compravendite. Al terzo posto Genova (+6,2%), con 6.677 compravendite nel periodo gennaio settembre 2025, seguita da La Spezia (+4,9%) con 994 compravendite.

Secondo l’analisi di Abitare Co., da gennaio a settembre 2025 ben 83 città capoluoghi di provincia hanno chiuso in positivo. Tra le più vivaci spiccano Frosinone (+45,1%), Sondrio (+34,6%) e Belluno (+34,4%). Imperia (+22,8%) rientra nelle prime dieci posizioni. Tra le altre città capoluogo liguri, Savona si colloca invece al 59esimo posto, mentre più indietro troviamo Genova (70esima) e La Spezia (74esima).



*Fonte: Elaborazione Abitare Co. su base dati Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) – Agenzia delle Entrate. Non sono disponibili i dati per alcuni capoluoghi (Monza, Gorizia, Trieste, Bolzano, Trento, Fermo, Barletta-Andria-Trani, Sud Sardegna) e per la regione Trentino-Alto-Adige. I dati relativi alla provincia di Massa-Carrara si riferiscono esclusivamente al capoluogo di Massa.