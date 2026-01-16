Laghezza spa annuncia un nuovo e significativo investimento strategico con l’acquisizione e la riqualificazione di un magazzino logistico a Sarzana, pensato come hub logistico di prossimità a supporto delle filiere produttive locali.

La nuova struttura, si aggiunge ai siti già operativi, portando così a 30.000 mq complessivi la superficie dei magazzini doganali coperti ed a più di 100.000 mq le aree logistiche complessive gestite dall’azienda in provincia della Spezia.

L’operazione consolida la posizione di Laghezza come operatore logistico leader sul territorio. Il nuovo sito si configura come un hub di prossimità, destinato alle attività produttive locali, con particolare attenzione al settore della nautica, nell’intento di creare un modello in cui l’operatore logistico assume la funzione di ponte strategico tra industria e catena di fornitura, riducendo distanze, tempi operativi e complessità di approvvigionamento. Le aziende del territorio potranno quindi contare su spazi, soluzioni flessibili e servizi su misura per stoccaggio, assemblaggio e consegna dei materiali, riducendo tempi, costi e complessità operative.

Massimo Frolla, amministratore del Gruppo, dichiara: «Si tratta di un investimento importante che conferma la nostra volontà di crescita e consolidamento nel più ampio contesto della nascente Zona Logistica Semplificata. Il nuovo magazzino si integra pienamente con i servizi doganali, in grado di garantire ai clienti un’integrazione efficace tra soluzioni logistiche e doganali».