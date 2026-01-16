Trump continua causare nervosismo nei mercati, con i nuovi attacchi alla Federal Reserve e la minaccia di dazi ai paesi contrari alle sue mire sulla Groenlandia. Milano segna -0,11%, Madrid -0,39%, Parigi -0,65%, Francoforte -0,22%, Londra -0,04%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 58 punti (variazione -1,17%, rendimento Btp 10 anni +3,42%, rendimento Bund 10 anni +2,83%).

Piazza Affari

A Milano vola Campari (+3,80%), spinta dalle preview positive degli analisti in vista della pubblicazione dei conti 2025. Bene anche Fincantieri (+3,23%), mentre il governo italiano ha presentato il nuovo piano strategico sull’Artico, citando il futuro apporto della società nella regione, Leonardo (+1,72%), che ha firmato un accordo per acquisire la statunitense Enterprise Electronics Corporation, e Prysmian (+2,35%) In coda Bruno Cucinelli (-5,38%) in giornata sfavorevole al lusso, e Mps (-4,18%), dopo che anche Delfin ha smentito l’ipotesi di cessione della sua quota.

Valute

L’euro scende a 1,1598 da 1,1609 ieri in chiusura e vale 183,33 yen (da 183,90), mentre il rapporto dollaro/yen è a 158,08 (da 158,49).

Energia

Risale il petrolio, con il Wti per febbraio a 59,76 dollari al barile (+0,96%) e il Brent di marzo a 64,54 dollari (+1,22%). In forte rialzo il gas naturale ad Amsterdam con il calo degli stoccaggi in Europa a causa dell’ondata di freddo: sulla piattaforma Ttf il contratto di riferimento è salito dell’11,6% a 37 euro al megawattora portando il rialzo settimanale a oltre +30%.