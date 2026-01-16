Torna lo speed date organizzato per gli imprenditori del territorio dal gruppo dei Giovani Imprenditori di Cna La Spezia. Una cena, tre portate e tre giri di tavoli per una serata a base di networking in programma il prossimo 4 febbraio 2026 a partire dalle ore 19 nell’area Hospitality dello Spezia Calcio dello Stadio Alberto Picco.
Prima del momento conviviale, un intervento di Francesco Profumo, ex ministro dell’Istruzione e attuale presidente di Isybank.
L’obiettivo principale dell’incontro è stimolare la collaborazione tra imprese locali e favorire la nascita di nuovi progetti in un contesto dinamico.
L’evento è strutturato come uno speed date aziendale che si svolge durante una cena, dove i partecipanti cambiano tavolo a ogni portata per massimizzare le connessioni professionali.
La partecipazione è aperta agli imprenditori interessati ed è su prenotazione con iscrizione a questo link.