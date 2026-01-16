Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno martedì 20 gennaio 2026 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate in via Erzelli e nelle vie limitrofe.
Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe, in particolare
- Via dei Sessanta
- Via Tonale
- Via Col di Lana
- Via Malaspina
- Via Guido Agosti
- Via Alfredo Sandulli
- Via Nino Cervetto
- Via dell’Acciaio
- Via Sparta
- Via Priano
- Via Pier Domenico de Bissone
- Via Borzoli
- Via limitrofe.
Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.