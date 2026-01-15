Prosegue l’iter per la messa in sicurezza e il restyling delle frazioni di Sestri Levante. La Giunta comunale ha approvato sei nuovi progetti di fattibilità tecnico-economica, finanziati con contributi del Ministero dell’Interno. Il piano prevede il rifacimento di pavimentazioni, arredo urbano e sottoservizi, oltre a nuovi parcheggi e opere di mitigazione del rischio idrogeologico.

Nello specifico, gli interventi interessano i borghi di Cascine (riqualificazione del percorso interno dell’abitato), Libiola (riqualificazione del percorso interno dell’abitato e consolidamento muro gradonata chiesa – strada), Tassani (riqualificazione del percorso interno dell’abitato) e Trigoso (riqualificazione via Alfredo Giovinazzi, marciapiedi lato nord via Gramsci e riqualificazione piazza Stazione Fs).

Il mese scorso la Giunta aveva dato il via a due altre importanti progettazioni: sulla frana di Cascine e sulla riqualificazione del percorso interno dell’abitato di San Bernardo. In programma ci sono anche le riqualificazioni dei sagrati delle chiese di Libiola e San Bernardo per i quali sarà necessario stipulare apposite convenzioni con la Curia.

«Si tratta di un pacchetto di progetti strategici che ci consente di intervenire in modo organico sui nostri borghi, migliorando sicurezza, decoro e qualità della vita dei residenti – dichiara il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas – Con queste progettazioni mettiamo le basi per intercettare le risorse necessarie e avviare i cantieri, valorizzando tutte le frazioni del nostro territorio».

I progetti, già trasmessi agli uffici competenti, costituiscono il presupposto tecnico per la successiva candidatura ai finanziamenti e l’avvio delle fasi operative.