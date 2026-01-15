Gnv annuncia un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della propria flotta che, con l’ingresso di Gnv Altair, può contare su un totale di 27 unità.

L’unità sarà operativa a partire dal 21 febbraio e verrà impiegata sul mercato algerino sulle rotte Sète–Béjaia e Sète–Algeri, garantendo ogni settimana due rotazioni, una su Béjaia e una su Algeri, rafforzando così la presenza di Gnv in un trade considerato strategico e in costante evoluzione.

«L’ingresso di Gnv Altair è un ulteriore passo nel percorso di crescita della nostra flotta − commenta Matteo della Valle, Chief Commercial Officer di Gnv − stiamo continuando ad investire per rafforzare la nostra presenza sui mercati chiave e accompagnare l’evoluzione della domanda, con l’obiettivo di offrire collegamenti sempre più efficienti sulle rotte per noi strategiche».

Costruita nel 2002 e precedentemente in flotta al Gruppo Moby, Gnv Altair si distingue per l’elevata capacità di trasporto e per prestazioni operative di rilievo, garantendo una velocità massima di 24 nodi. La nave misura 214 metri di lunghezza e 26 metri di larghezza, con una stazza lorda pari a 35.736 tonnellate.

Pensata per servire traffici misti passeggeri e merci, Gnv Altair dispone di 319 cabine ed è in grado di accogliere fino a 2.700 passeggeri, oltre a offrire 915 metri lineari di capacità di carico. Gli spazi di bordo sono progettati per assicurare comfort e qualità del viaggio anche sulle tratte di media e lunga percorrenza, grazie a un’ampia gamma di servizi che comprende aree ristorazione, bar e self-service, sale comuni, proposte di intrattenimento, un cinema e spazi dedicati alle famiglie e ai bambini, in piena coerenza con gli standard della Compagnia.

Prima del suo ingresso in servizio, Gnv Altair sarà oggetto di specifici interventi di refitting volti ad allineare l’unità agli standard qualitativi e operativi di Gnv, con un’attenzione particolare al miglioramento dell’esperienza di viaggio dei passeggeri e all’efficienza complessiva delle navi.