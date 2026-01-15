Fincantieri annuncia il conseguimento della certificazione Top Employer Italia 2026, tributo all’eccellenza nelle politiche e strategie di gestione delle risorse umane e alla loro attuazione per favorire il benessere delle persone, migliorare l’ambiente lavorativo e contribuire al progresso del mercato del lavoro. La certificazione, ottenuta da Fincantieri per il quinto anno consecutivo e rilasciata da Top Employers Institute, è conferita alle aziende che soddisfano gli standard della HR Best Practices Survey.

I numeri della certificazione Top Employer confermano il continuo miglioramento di Fincantieri, che, mantenendo un trend di crescita anno su anno, ha incrementato di 18,1 punti percentuali il proprio punteggio rispetto al primo anno di certificazione (2022). Quest’anno Fincantieri ha ottenuto risultati superiori alla media di settore in diverse aree di valutazione e, in particolare: Diversity, Equity & Inclusion (+13,1 pp), People Strategy (+10,4 pp), Employee Listening (+9,9 pp), Employer Branding (+9,1 pp), Leadership (+8,9 pp).

“I risultati ottenuti – scrive Fincantieri – attestano l’efficacia di una strategia che valorizza i talenti, promuove la diversità e rafforza una cultura aziendale inclusiva. Attraverso un modello di Talent Management consolidato, il Gruppo investe costantemente in iniziative di ascolto, formazione e sviluppo, favorendo percorsi di crescita personalizzati e strumenti innovativi di coinvolgimento. Inoltre, l’impegno verso l’equità e la creazione di un ambiente di lavoro aperto e sostenibile si traduce nell’abilità di generare valore condiviso e di costruire relazioni fondate sul rispetto e sulla responsabilità sociale”.

Luciano Sale, direttore Human Resources and Real Estate di Fincantieri, ha dichiarato: «Questo riconoscimento rappresenta la misura della nostra capacità nel trasformare visione e valori in azioni concrete. In un settore dove l’eccellenza si costruisce ogni giorno, questo risultato testimonia la forza di una comunità che sa innovare, includere e crescere insieme, proiettando il Gruppo verso nuove frontiere di leadership e responsabilità sociale.»

Attivo in 131 Paesi, Top Employers Institute è l’autorità globale di riferimento per la certificazione, il benchmarking e la consulenza nel settore HR. Il Programma Top Employers valuta e certifica le organizzazioni sulla base dei risultati dell’HR Best Practices Survey, che analizza 6 aree chiave dell’ambito HR che includono People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, e Wellbeing.