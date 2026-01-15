Asl 5 ha nominato la dott.ssa Luana Benedetti, direttore della S.C. Neurologia e il dott. Michele Palomba direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia.

La dott.ssa Luana Benedetti si è laureata in Medicina e Chirurgia e successivamente specializzata in Neurologia all’Università degli Studi di Genova, dove nel 2008 ha conseguito anche il titolo di Dottore di Ricerca in Neuroscienze.

Dal 2005 al 2015 ha prestato attività specialistica in corsia, Stroke Unit, guardie di P.S. e ambulatorio neuromuscolare presso Asl 5 nella U.O. di Neurologia dell’Ospedale Sant’Andrea di Spezia, prima da libero professionista, poi da dirigente medico a tempo determinato ed, infine, a tempo indeterminato. Successivamente è stata dirigente medico presso la Clinica Neurologica, Irccs, dell’Ospedale San Martino di Genova.

Dal 2016 è responsabile dell’ambulatorio di Malattie Neuromuscolari Rare presso Asl 5 nella U.O. di Neurologia dell’Ospedale Sant’Andrea di Spezia; dal 2020 coordina la rete per la diagnosi e le terapie delle neuropatie immunomediate tra le Neurologie liguri. È membro del consiglio direttivo del Nina (Network Italiano Neurologia Autoimmune) all’interno dell’Aini (Associazione Italiana Neuroimmunologia). Ha all’attivo circa 150 pubblicazioni.

Il dott. Michele Palomba si è laureato in Medicina e Chirurgia e successivamente specializzato in Ortopedia e Traumatologia (1997) e Medicina dello Sport (2006) presso l’Università di Pisa. Nel 2007 ha frequentato il corso di Dirigente di Struttura Complessa presso la scuola di Direzione Sanità Bocconi di Milano.

Dal 2000 ad oggi è stato dirigente medico a tempo indeterminato presso la U.O. Ortopedia e Traumatologia della ASL 12 Versilia – Azienda Usl Nordovest Toscana, dove nel 2018 è diventato Direttore U.O.S. Traumatologia d’urgenza e PS Ortopedico.