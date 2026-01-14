L’amministrazione comunale di Rapallo, come già programmato, ha affidato a Skidata srl l’adeguamento tecnologico dell’area di sosta di piazza IV Novembre. Tale adeguamento si è reso necessario a seguito del passaggio dalla società di gestione Sis alla gestione diretta realizzata dal Comune di Rapallo.

Elemento di novità è l’introduzione di Easy Park, applicazione informatica che facilità l’utilizzo dei parcheggi e li adegua alle esigenze in tempo reale dell’utenza. Questo servizio sarà interfacciato, attraverso il sistema Skidata, anche per i parcheggi di piazza IV Novembre. Per gli utenti che non utilizzano l’app resterà tutto invariato, con il ritiro dello scontrino alla sbarra e il pagamento presso la cassa ivi presente.

Il sistema dei parcheggi ha in Rapallo come unico Comune del Levante che riconosce ai residenti una tariffa particolarmente vantaggiosa, ammontante a 0,50 euro all’ora, che verrà recepito anche dall’area di sosta di piazza IV Novembre, così come in tutti gli altri parcometri cittadini.

«Con questo intervento tecnico – dichiara il sindaco Elisabetta Ricci – assicuriamo ai cittadini e ai turisti la piena funzionalità e modernità di uno dei principali snodi di sosta della nostra città, completando il percorso di internalizzazione dei servizi volto a una gestione più efficace e trasparente delle risorse pubbliche».

L’assessore Fabio Mustorgi aggiunge: «Il percorso realizzato fino a oggi per quanto riguarda i parcheggi porterà vantaggi economici a favore del Comune, le cui previsioni sono state ampiamente rispettate. Inoltre l’aggiornamento tecnologico che avverrà attraverso l’app Easy Park fornirà ai tutti gli utenti un moderno strumento per la migliore gestione delle soste in città».

L’intervento riguarderà l’intero sistema di automazione del parcheggio di piazza IV Novembre, che comprende il controllo e la sincronizzazione di 2 barriere automatizzate, una in entrata, l’altra in uscita, l’aggiornamento della cassa automatica e la gestione dei sistemi di rilevazione targhe per i 138 stalli di sosta presenti nell’area.

I lavori di riconfigurazione verranno espletati nel più breve tempo possibile per minimizzare eventuali disagi all’utenza.