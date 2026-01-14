Orsero è tra i titoli su cui puntare nel 2026. A dirlo è il broker francese Tp Icap Midcap nel suo report sulle Top Picks 2026 ripreso da Teleborsa.

Secondo gli analisti, nonostante le buone performance del 2025, persiste lo sconto di valutazione sulle small e mid cap europee. Per l’anno in corso la selezione dei titoli nell’universo delle small e mid cap deve rimanere rigorosa, puntando su aziende di qualità, innovative e ben gestite, in grado di trarre vantaggio dal contesto economico resistendo alla volatilità.

Tra queste c’è, appunto la ligure Orsero. Secondo Tp Icap Midcap, Orsero (target price a 26,6 euro, raccomandazione Buy) ha tutti gli ingredienti per lasciare il segno nel 2026: una strategia di premiumizzazione e l’imminente ingresso nel mercato statunitense dovrebbero consentire al titolo di raggiungere un nuovo livello nel corso dell’anno.