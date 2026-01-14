Il Polo Digitale Imperiaware e Its Academy – Accademia Ligure Agroalimentare, saranno tra i protagonisti della prossima puntata di “Linea Verde Italia”, lo storico programma di Rai 1, in onda sabato 17 gennaio 2026 alle ore 12.25. Nel corso della trasmissione, verrà raccontato il percorso dell’Istituto Tecnologico Superiore dell’Agroalimentare della Regione Liguria, eccellenza formativa del territorio realizzata in collaborazione con Confindustria Imperia e con il contributo di numerosi associati. Il focus sarà sul modello formativo innovativo che prepara professionisti capaci di gestire, sviluppare e innovare le filiere agroalimentari: da quella olivicola-olearia alla vitivinicola, dall’ortofrutticola alla filiera della birra artigianale, col sostegno dell’agricoltura di precisione e fino ai processi di trasformazione industriale.

Un’attenzione particolare sarà dedicata al ruolo strategico di Imperiaware, il Polo Digitale di Confindustria Imperia, cuore tecnologico e innovativo del progetto. La troupe di Linea Verde ha realizzato le riprese all’interno della struttura, raccontando gli spazi e le tecnologie che rendono Imperiaware un punto di riferimento per l’innovazione: dall’utilizzo dei droni alla sala multimediale immersiva, strumenti che supportano la formazione avanzata e la sperimentazione. Imperiaware ospita oggi 14 aziende hi-tech e impiega oltre 150 professionisti, rappresentando un ecosistema dinamico in cui competenze digitali, impresa e formazione si incontrano per sostenere la crescita del territorio. La puntata di Linea Verde offrirà al grande pubblico un racconto di come innovazione, formazione e tradizione agroalimentare possano integrarsi, valorizzando il Ponente ligure come laboratorio di sviluppo sostenibile e tecnologico.

«La presenza di ‘Imperiaware’ nella puntata di Linea Verde – commenta Paolo Della Pietra, direttore di Confindustria Imperia – rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che Confindustria Imperia, insieme alle imprese del territorio, sta portando avanti da anni sul fronte dell’innovazione, della formazione e dello sviluppo delle competenze. ‘Imperiaware’ non è solo un polo tecnologico, ma un vero e proprio hub innovativo in cui impresa, scuola e ricerca dialogano in modo concreto, generando opportunità per i giovani e competitività per le aziende del territorio»”.

«Il percorso Its dell’Accademia Ligure Agroalimentare – continua Enrico Zelioli, presidente della Fondazione Its Academy – è un esempio virtuoso di come sia possibile formare figure professionali altamente specializzate, capaci di rispondere alle reali esigenze delle filiere agroalimentari del Ponente ligure. Vedere raccontata questa esperienza su una rete nazionale come Rai 1 significa dare visibilità a un modello che mette al centro qualità, innovazione e valorizzazione delle eccellenze locali: un segnale forte che conferma come investire in competenze e tecnologia sia la chiave per costruire il futuro del nostro territorio».