Di seguito tutte le misure che Regione Liguria mette in campo attraverso bandi, dedicati alle imprese e agli enti pubblici, per promuovere lo sviluppo economico del territorio.

Bandi attivi

Bonus imprese esistenti entroterra (comuni < 5.000 abitanti)

Bando da 4.600.000 euro, riaperto il 24/11/2025 fino a esaurimento fondi. Si tratta di contributo “una tantum”, che potrà arrivare fino a 3.600 euro, per sostenere e rilanciare le attività economiche dell’artigianato, commercio, ristorazione e servizi già esistenti nei comuni dell’entroterra ligure. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.

Bonus nuove imprese entroterra (comuni < 2.500 abitanti)

Bando sperimentale per l’insediamento nei comuni liguri non costieri di nuove attività economiche del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione. Il fondo è pari a 4.850.000 euro e l’agevolazione è destinata a coprire le spese di affitto e altri costi di gestione (quali utenze e tributi locali) legati all’insediamento in locali sfitti con vetrine e accesso diretto su strade o spazi pubblici. È possibile richiedere un contributo a fondo perduto fino a 300 euro mensili per la durata di 5 anni. Il bando è stato prorogato e le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2026. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.

Bando “Quota Liguria”

Quota Liguria è l’innovativo strumento sperimentale da 4.000.000 di euro con il quale Regione Liguria intende accompagnare le imprese che vogliono quotarsi in Borsa. La misura è finalizzata al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie attività economiche attraverso la quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione MTF.

Previsti contributi a fondo perduto per un massimo di 600mila euro a domanda, a copertura del 50% dei costi sostenuti dalle imprese per l’ammissione alla quotazione e per le spese correlate. Nei tre anni successivi: massimo 300mila euro per i costi legati all’ammissione alla quotazione (da rendicontare entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione del contributo); massimo 100mila euro per anno (da rendicontare entro il 30 giugno dell’anno successivo alla quotazione) per i costi dei servizi di consulenza correlati alla quotazione sostenuti nei tre anni successivi alla quotazione ed entro il 30 giugno 2028. Domande sul sistema “Bandi online” di Filse fino al 30 dicembre 2025. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.

Garanzia Artigianato Liguria

Approvata la seconda edizione dello strumento Garanzia Artigianato Liguria in favore degli interventi di sostegno per operazioni finanziarie. La misura è rivolta a micro, piccole e medie imprese artigiane in forma singola o associata. Lo strumento opera attraverso mix di quattro forme di agevolazione combinate: la riassicurazione (il rilascio di riassicurazioni delle esposizioni garantite dai Consorzi di garanzia collettiva fidi Confidi), l’abbuono di commissioni di garanzia, i contributi per la riduzione dei costi per interessi e contributi a fondo perduto. Le domande possono essere presentate fino al 31 marzo 2026. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link: https://www.artigianatoliguria.mcc.it/

Cassa Commercio Liguria

Approvata la seconda edizione dello strumento Cassa Commercio Liguria in favore degli interventi di sostegno per operazioni finanziarie. La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese del commercio e servizi di ristorazione e alloggio, in forma singola o associata. Lo strumento opera attraverso mix di quattro forme di agevolazione combinate: la riassicurazione (il rilascio di riassicurazioni delle esposizioni garantite dai Consorzi di garanzia collettiva fidi Confidi), l’abbuono di commissioni di garanzia, i contributi per la riduzione dei costi per interessi e contributi a fondo perduto. Le domande possono essere presentate fino al 31 marzo 2026. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link: https://www.commercioliguria.mcc.it/

Prossime aperture

Efficientamento energetico

Aprirà il 28 gennaio la nuova finestra da 8,3 milioni del bando regionale a sostegno degli interventi di efficientamento energetico compiuti dalle micro, piccole, medie e grandi imprese liguri. L’agevolazione potrà andare a coprire fino al 90% degli investimenti effettuati e verrà concessa in parte a fondo perduto (fino al 43% dell’importo) e in parte a finanziamento agevolato (fino al 45% dell’importo). Con un ulteriore 3% per l’abbattimento dei costi di garanzia. Per le grandi imprese, invece, è previsto esclusivamente il finanziamento agevolato, fino all’80% delle spese ammissibili e per un importo massimo di 400 mila euro.

Le domande potranno essere presentate attraverso il sistema “Bandi online” di Filse dal 28 gennaio al 3 febbraio (con apertura della modalità offline dal 22 gennaio). Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.

Infrastrutture di Ricerca

Sarà attivo dal 17 marzo al 30 aprile il bando da 3 milioni di euro per le infrastrutture di ricerca pubbliche e private liguri, che operano nell’ambito delle aree d’interesse della Smart Specialisation Strategy (S3) regionale. La misura, rientrante nell’azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027, consente ai soggetti gestori delle infrastrutture di ricerca regionali di accedere a contributi a fondo perduto a copertura fino al 50% degli investimenti effettuati, e per un importo massimo concedibile di 400 mila euro, per interventi materiali (acquisto macchinari, attrezzature, lavori di adeguamento) e immateriali (spese per brevetti, licenze, software). Le domande saranno presentabili sul sistema “Bandi On Line” di Filse dal 17 marzo al 30 aprile. Dal 2 marzo il bando sarà consultabile in modalità offline. Il pre-requisito per l’ammissibilità delle proposte progettuali è la correlazione tra l’investimento proposto e l’effettivo fabbisogno del tessuto imprenditoriale. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.