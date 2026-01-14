Il sistema dei Centri Integrati di Via aderenti a Confcommercio Genova si rafforza con la nascita di due nuovi Civ: il Civ di Multedo e il Civ di Molassana, due realtà territoriali molto diverse tra loro ma accomunate dalla volontà di valorizzare il commercio di prossimità e il tessuto economico locale.

Il Civ di Multedo nasce in un quartiere strategico del ponente genovese, caratterizzato da una forte identità residenziale e da una collocazione complessa tra infrastrutture, aree industriali e grandi assi di collegamento. Multedo convive da tempo con criticità legate alla viabilità, all’impatto delle grandi opere e alla necessità di rilanciare l’attrattività commerciale del territorio. In questo contesto, il Civ rappresenterà un importante strumento per fare rete tra gli operatori economici, dialogare in modo strutturato con le istituzioni e promuovere azioni condivise di riqualificazione e rilancio del quartiere.

Dal ponente alla Valbisagno, il nuovo Civ di Molassana prende forma in uno dei quartieri più popolosi dell’area, da sempre punto di riferimento per il commercio di prossimità. Molassana si caratterizza per una rete commerciale diffusa, storica e profondamente integrata nella vita quotidiana dei residenti, che svolge una funzione di vero e proprio centro naturale del quartiere. Il Civ nasce dunque con l’obiettivo di valorizzare queste peculiarità, migliorare la qualità urbana e rafforzare l’identità territoriale attraverso iniziative comuni e progetti condivisi.

«Siamo particolarmente soddisfatti – commenta Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova – perché la nascita dei Civ di Multedo e Molassana dimostra come il progetto dei Centri Integrati di Via, ideato dalla nostra associazione molti anni fa, sia oggi più che mai attuale. I Civ continuano a rappresentare uno strumento concreto ed efficace per sostenere il commercio di vicinato, valorizzare i territori e rispondere alle nuove sfide urbane attraverso la collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità locali».

I Centri Integrati di Via (Civ) sono aggregazioni di imprese commerciali, artigianali e di servizi che operano in una stessa area urbana e collaborano per migliorare l’attrattività del territorio, la qualità dell’offerta e la fruibilità degli spazi urbani. Attraverso i Civ, il commercio di prossimità diventa un attore centrale nei processi di sviluppo urbano, contribuendo alla coesione sociale e alla vitalità economica dei quartieri.

Con queste due nuove costituzioni, Confcommercio Genova conferma il proprio impegno nel promuovere modelli di sviluppo partecipato, capaci di tenere insieme crescita economica, qualità della vita e identità dei quartieri.