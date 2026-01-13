I dati di traffico del 2025 nei terminal di Stazioni Marittime registrano un totale di quasi 4 milioni di passeggeri tra navi da crociera e navi traghetto: un risultato in linea con le previsioni di inizio anno e secondo solo al record storico assoluto del 2023.

Con il mese di dicembre si è chiuso un 2025 che ha registrato un andamento in linea con le attese delle previsioni di inizio anno, per quanto riguarda il traffico gestito da Stazioni Marittime. Nonostante l’indisponibilità di una banchina a causa dei lavori in corso per la realizzazione di importanti migliorie alle infrastrutture che porteranno al potenziamento degli spazi dedicati al traffico crocieristico con realizzazione di un nuovo molo di 376 metri sul lato di levante di Ponte dei Mille, Stazioni Marittime è stata in grado, comunque, di supportare un significativo incremento di toccate, lavorando 30 scali in più rispetto al 2024.

Il numero dei passeggeri dei traghetti ha chiuso con una lieve flessione rispetto all’anno precedente, comunque registrando circa 2,3 milioni di unità nel 2025.

Traffico crociere

Il 2025 ha registrato 334 toccate nave con 1.630.593 crocieristi, di cui 620.195 home port e 1.010.398 in transito, portando, rispetto al 2024, 99.187 passeggeri in più, pari a +6,47%. Il 2025 si pone, considerando in termini assoluti i numeri di crocieristi movimentati, come secondo solo rispetto al 2023 nella storia del

traffico crociere a Genova dagli anni Novanta ad oggi.

Importante e maggioritaria la presenza di Msc Crociere, che nel 2025 ha portato nei terminal genovesi 234 toccate con oltre 1,23 milioni di passeggeri, ribadendo la leadership del traffico crociere nel porto di Genova.

In continua crescita i numeri registrati da Costa Crociere, che ha scalato settimanalmente con una nave per l’intera stagione il Porto di Genova e ha effettuato diverse crociere nella stagione autunnale portando nel 2025 un totale di 52 toccate e di circa 332.000 passeggeri (+5 toccate e +17.000 pax rispetto al 2024).

Da porre in rilievo anche la presenza per la prima volta nel porto di Genova della compagnia Explora Journeys, nuovo brand del gruppo Msc che opera nel segmento del lusso del mercato crocieristico: Explora I e Explora II hanno portato complessivamente 6 scali movimentando circa 5.000 passeggeri.

Sempre importante la presenza su Genova della Princess Cruises, che con 10 scali ha movimentato oltre 40.000 passeggeri.

Traffico traghetti

Circa il traffico traghetti, il 2025 ha con il seguente dettaglio: passeggeri 2.253.330 (-3,6%); auto 840.981 (-2,2%); moto 64.182 (-3%), metri lineari 1.828.293 (-4%).

Analizzando le destinazioni, nel 2025 la Sicilia e il Nord Africa hanno registrato aumenti di traffico, mentre la Sardegna e la Corsica hanno chiuso in diminuzione rispetto al 2024.

Previsioni traffico 2026

Per il 2026, relativamente al traffico traghetti gestito da Stazioni Marittime, si prevedono numeri sostanzialmente in linea con il 2025.

Per quanto riguarda il traffico crociere, nel 2026 sono al momento previsti circa 320 scali con circa 1,6 milioni di crocieristi, di cui 600.000 home port e 1.000.000 transiti.

Msc confermerà il suo ruolo di maggiore operatore a Genova, portando circa 1,3 milioni di passeggeri con 241 scali. L’ammiraglia Msc World Europa continuerà a scalare i terminal crociere tutte le domeniche dell’anno. Msc Seaview opererà al sabato (31 scali), mentre MscOrchestra effettuerà 42 scali lungo tutto il corso dell’anno. Msc Musica e Msc Sinfonia registreranno complessivamente 34 scali nei martedì tra aprile e dicembre. Le nuovissime nuove ammiraglie della flotta Msc Euribia e Msc World Asia effettueranno diversi scali in autunno e inverno, con le maiden call rispettivamente il 22 ottobre e il 6 dicembre.

Costa Crociere continuerà a garantire la sua presenza su Genova con i 40 scali di Costa Toscana che porteranno complessivamente quasi tutti i venerdì dell’anno circa 300.000 passeggeri.

Princess Cruises porterà due toccate in più (12 complessive) rispetto al 2025, pari a circa 50.000 passeggeri.