Giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18, presso il Talent Garden Genova di Giardini Baltimora, si terrà “Forecasto: un mese di liquidità di cassa in più in soli 40 minuti, senza cambiare modo di lavorare”.

L’evento è organizzato da KairosAI per dimostrare come il giusto metodo coadiuvato da un software adattivo permette alle piccole e medie imprese di “trovare” liquidità mese su mese e migliorare la gestione del flusso di cassa in modo facile e veloce.

Carlo Cassinari e Andrea Albinati, due dei fondatori della startup genovese KairosAI, presenteranno in anteprima il software (Forecasto) e il metodo (Protocollo Zero) che ne sta alla base. Non una teoria da consulenti, ma una vera tecnica di gestione nata in azienda, da chi ha vissuto gli stessi problemi di cassa che affrontano gli imprenditori ogni giorno.

Lo faranno soprattutto grazie agli esempi delle aziende italiane che al momento stanno già adottando il metodo e utilizzando Forecasto.

Queste aziende, con solo 40 minuti a settimana, riescono a “trovare” 30 giorni di liquidità di cassa in più senza stravolgere le abitudini di lavoro. Come? Grazie ad un semplice metodo basato sulla comunicazione aziendale per gestire priorità e imprevisti e un uso personalizzato e adattivo del software che automatizza registrazioni, rendicontazioni e reporting di cassa aiutando nella previsione (forecast) dell’andamento della liquidità.

L’evento è aperto a tutti, è gradita conferma di partecipazione compilando il form a questo link. A seguire, rinfresco e networking.

Che cosa sono Forecasto e il metodo Protocollo Zero?

Protocollo Zero è un metodo operativo che mette ordine nella comunicazione interna sull’andamento della cassa: in un appuntamento di circa 40 minuti a settimana, l’azienda allinea vendite, operations e amministrazione sul ciclo di vita delle opportunità (dalla nascita all’incasso) riducendo ritardi, sorprese e frizioni. Applicato con continuità, può liberare liquidità e dare maggiore controllo sui flussi di cassa.

Forecasto è il software che rende Protocollo Zero semplice da adottare e da mantenere nel tempo: un sistema di gestione della liquidità che traccia entrate e uscite, dalle opportunità fino ai pagamenti ricevuti, offrendo una visione predittiva dei flussi di cassa. Si integra con i processi e gli strumenti già in uso, automatizzando registrazioni, rendicontazioni e reporting, senza richiedere infrastrutture complesse. Per maggiori informazioni forecasto.it.

Che cosa è KairosAI?

È una startup nata nel 2025 a Genova, fondata da esperti di tecnologia e gestione aziendale. Carlo Cassinari, Andrea Albinati e Stefano Rossi sono cresciuti in contesti aziendali dove hanno sperimentato i problemi reali che si presentano quotidianamente. Da questo la decisione di creare prodotti come Forecasto per migliorare la gestione aziendale rispettando il lavoro delle persone e utilizzando la tecnologia per semplificare e non stravolgere le loro abitudini.