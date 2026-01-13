Con ordinanza n. 5 la comandante della polizia locale di Sarzana Ilaria Benassi ha disciplinato la circolazione stradale in via Variante Cisa, in viale D. Alighieri e in via Pecorina per lavori di scavo per la sostituzione della rete idrica.

A partire da oggi, 13 gennaio 2026, e fino a fine lavori, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, viene istituita la seguente disciplina della circolazione stradale:

• Via Variante Cisa da ingresso Mercato Ortofrutticolo di Pallodola a intersezione con viale D. Alighieri nella corsia tratto direzione centro: divieto di sosta veicolare e restringimento di carreggiata regolato da impianto semaforico/servizio di movieri, dovrà essere garantita in sicurezza l’entrata/uscita dagli accessi laterali pubblici e privati

• Via Variante Cisa intersezione con il viale D. Alighieri: senso unico alternato/restringimento di carreggiata regolato da impianto semaforico servizio di movieri

• Via Variante Cisa da intersezione con il Viale D. Alighieri a intersezione con via Ronzano nella corsia tratto direzione Santo Stefano di Magra: divieto di sosta veicolare e restringimento di carreggiata regolato da impianto semaforico/servizio di movieri, dovrà essere garantita in sicurezza l’entrata/uscita dagli accessi laterali pubblici e privati

• Viale D. Alighieri da intersezione con la Via Variante Cisa a intersezione con via Pecorina: divieto di sosta e transito veicolare nel tratto di competenza del cantiere eccetto mezzi afferenti ai lavori e mezzi di Soccorso, dovrà essere garantita in sicurezza l’entrata/uscita dagli accessi laterali privati compatibilmente con le esigenze di cantiere; nelle ore notturne e nei momenti in cui il cantiere sarà inattivo, ove possibile, sarà riaperto il transito ai soli residenti

• Via Pecorina dal civico 100 ad intersezione con viale D. Alighieri: divieto di sosta e transito veicolare nel tratto di competenza del cantiere eccetto mezzi afferenti ai lavori e mezzi di Soccorso, dovrà essere garantita in sicurezza l’entrata/uscita dagli accessi laterali privati compatibilmente con le esigenze di cantiere; nelle ore notturne e nei momenti in cui il cantiere sarà inattivo, ove possibile, sarà riaperto il transito ai soli residenti

Durante tale intervento, in caso di necessità di transito dei veicoli di soccorso ed emergenza, la carreggiata stradale dovrà essere immediatamente liberata e resa transitabile. Il transito pedonale dovrà essere garantito in sicurezza.