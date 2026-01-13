I commissari straordinari dell’ex Ilva hanno citato in giudizio Arcelor Mittal chiedendo un risarcimento danni di 7 miliardi di euro. Lo scrive il Financial Times, secondo l’atto è stato depositato al Tribunale di Milano e la citazione è stata notificata ad Arcelor lunedì. La richiesta di risarcimento è motivata dalla “cattiva gestione” che i commissari nominati dal governo italiano attribuiscono all’ex azionista.

“La due diligence forense condotta dai commissari ha dimostrato che gli squilibri finanziari della società sono il risultato di una strategia deliberata e precisa, perseguita nel tempo, volta a trasferire sistematicamente e unilateralmente risorse finanziarie dalla società alla sua società madre”, si legge nella denuncia presentata dall’avvocato Andrea Zoppini e ripresa anche dall’agenzia Radiocor.