Circle Group ha sottoscritto un accordo con un operatore del trasporto intermodale per l’evoluzione delle piattaforme Milos MTO e TFP. Il contratto, della durata di 12 mesi, ha un valore di circa 315.000 euro.

Il progetto prevede il rafforzamento di funzionalità evolute a supporto della collaborazione tra gli operatori della supply chain, dell’integrazione dei flussi operativi e della tracciabilità end-to-end delle attività, con l’obiettivo di migliorare la gestione di sistemi complessi in termini di efficienza, trasparenza e sostenibilità. Inoltre, a supporto di una pianificazione sempre più efficiente della componente intermodale, il progetto prevede la realizzazione di un sistema evoluto basato su modelli matematici e algoritmi di ottimizzazione avanzata. La soluzione sarà in grado di individuare e proporre opzioni di viaggio ottimali, sulla base di parametri quali costi, tempi di percorrenza, distanze complessive e impatti ambientali.

L’intesa definisce un ulteriore passo avanti nello sviluppo delle piattaforme Milos® MTO (Multimodal Transport Operator) e Milos® TFP (Transport Federative Platform), elementi chiave dell’ecosistema digitale proprietario di Circle dedicato alla digitalizzazione dei processi logistici intermodali. In particolare, la piattaforma Milos MTO verrà potenziata con soluzioni avanzate per il controllo e l’ottimizzazione dei flussi di trasporto intermodale, mentre Milos TFP continuerà il proprio sviluppo come piattaforma digitale federata, progettata per favorire l’interoperabilità dei dati logistici e lo scambio sicuro delle informazioni tra i diversi stakeholder.

«Questa ulteriore evoluzione del contratto per l’adozione delle piattaforme Milos MTO e TFP rappresenta un’ulteriore conferma dell’affidabilità delle nostre soluzioni e del loro ruolo strategico nel percorso di innovazione digitale della logistica intermodale», ha dichiarato Luca Abatello, presidente e ceo di Circle Group. «In uno scenario in costante cambiamento, il Gruppo continua a investire per sviluppare tecnologie sempre più integrate, intelligenti e capaci di creare valore tangibile per i clienti, in linea con gli obiettivi del piano industriale Connect 4 Agile Growth».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso strategico del Gruppo volto ad accompagnare i principali operatori del settore nel processo di trasformazione digitale, in linea con le direttive europee in materia di interoperabilità, dematerializzazione documentale e sostenibilità ambientale.