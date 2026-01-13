Il 2025 si conferma un anno estremamente positivo per il Sistema Bibliotecario Urbano della Spezia, che registra numeri significativi e un forte rafforzamento del proprio ruolo culturale, educativo e sociale all’interno della comunità cittadina.

La consistenza complessiva del patrimonio librario ha raggiunto 220.258 volumi, arricchita nel corso dell’anno da 2.345 nuovi volumi, a testimonianza di un costante investimento nella qualità e nell’aggiornamento dell’offerta culturale.

I dati sull’utenza confermano una partecipazione ampia e trasversale in ulteriore crescita rispetto allo scorso anno: nel 2025 sono stati 73.479 gli utenti che hanno frequentato le quattro biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano, la Biblioteca Civica “Ubaldo Mazzini”, la Biblioteca Civica “Pietro Mario Beghi”, la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” e la Biblioteca di Storia dell’Arte e Archeologia “Giancarlo Marmori”, con 16.146 libri chiesti in prestito, segno di un utilizzo attivo e continuativo dei servizi bibliotecari.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Il Sistema Bibliotecario Urbano della Spezia raggiunge nuovi record e continua a crescere, ottenendo risultati di grande rilievo. Un motivo di orgoglio per l’Amministrazione comunale, che prosegue nel sostegno e nella promozione della lettura attraverso investimenti nelle biblioteche civiche, come l’ottenimento di 38 mila euro grazie alla vittoria di un bando ministeriale per l’acquisto di nuovi volumi, e attraverso l’organizzazione di eventi dedicati al libro, capaci di coinvolgere persone di tutte le età e di avvicinare i più giovani alla cultura della lettura. Il riscontro positivo da parte degli utenti ci conferma che siamo sulla strada giusta, così come accade per il Cinema Odeon che, con oltre 9mila spettatori e 227 giornate di proiezione, si conferma un punto di riferimento per la cittadinanza, offrendo una programmazione di grande qualità accessibile a tutti”.

Cresce anche la comunità dei lettori: i nuovi iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano sono stati 1.546, portando il numero complessivo degli iscritti a 17.322. Un risultato che evidenzia la capacità delle biblioteche di attrarre nuovi pubblici e di fidelizzare quelli già esistenti.

Grande attenzione è stata rivolta alle giovani generazioni. Nel corso dell’anno 420 bambini hanno partecipato ai laboratori di promozione della lettura, mentre sono stati oltre 1.900 gli studenti provenienti dalle scuole del territorio che hanno preso parte a visite guidate in biblioteca e a matinée cinematografiche presso il Cinema Odeon della Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso”, rafforzando il legame tra biblioteche, scuola e cinema come luoghi di formazione e scoperta.

Nel 2025 il Sistema Bibliotecario Urbano ha ottenuto anche riconoscimenti importanti a livello nazionale, grazie al finanziamento del Fondo Promozione della Lettura grazie ad un progetto che intende ridefinire la figura del lettore nel contesto contemporaneo, coniugando innovazione e tradizione e ponendo attenzione alle nuove generazioni attraverso performance dal vivo, laboratori e tecnologie immersive che trasformano la lettura in un’esperienza dinamica e collettiva, capace di avvicinare alla poesia e al libro. Il piano include attività che favoriscono il dialogo intergenerazionale, l’alfabetizzazione emotiva e critica e l’uso di linguaggi espressivi ibridi (video, realtà virtuale, creatività urbana). Altro importante riconoscimento il finanziamento del progetto “Biblioincludiamo! Leggere nonostante le difficoltà” presentato dalle Biblioteche Civiche della Spezia in risposta al bando “Città che legge” promosso dal Cepell – Centro per il libro e la lettura. Il progetto, che vedrà la realizzazione nel corso del 2026, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla lettura nelle varie forme a bambini e ragazzi che presentano difficoltà legate alla lingua e a disturbi specifici dell’apprendimento, deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD), bisogni educativi speciali (BES), disabilità visive.

Non solo, le Biblioteche Civiche hanno anche ottenuto a fine 2025 quasi 40.000 euro per acquisto di nuovi libri a seguito della partecipazione al bando ministeriale “Fondo Editoria Libraria – Edizione 2025-2026” grazie al quale le biblioteche avranno nel corso del 2026 un ampliamento del loro patrimonio a beneficio di tutti gli utenti.

Gli eventi che maggiormente hanno caratterizzato le biblioteche e che saranno confermati anche nel corso del nuovo anno sono, fra gli altri, “Storie. Incontri d’autore alla Spezia”, la rassegna letteraria curata dalla giornalista culturale Benedetta Marietti e promossa da Fondazione Carispezia e Comune della Spezia con il supporto del Sistema Bibliotecario Urbano che ha visto portare alla Spezia autori del calibro di Antonio Scurati, Andrea De Carlo, Imai Messina e Marcello Fois solo per citarne alcuni, gli appuntamenti con gli “Autori del Golfo”, gli scrittori locali che a seguito di una manifestazione di interesse hanno la possibilità di presentare i loro libri nelle sedi civiche, gli appuntamenti di “Succede in biblioteca” e il “The Book Lovers Club”, il club del libro della Biblioteca Beghi, le visite guidate alla Mazzini e alla Mediateca.

All’interno della Mediateca Regionale Ligure, nel cuore del quartiere Umbertino, il Cinema Odeon ha rappresentato uno dei poli culturali più attivi e partecipati della città. Nel corso del 2025 sono stati proiettati 88 film, tra prime nazionali e internazionali, rassegne realizzate in collaborazione con la Cineteca di Bologna e l’Istituto Luce, confermando l’Odeon come spazio di qualità dedicato al cinema d’autore, alla memoria e alla contemporaneità.

Le proiezioni si sono svolte in 227 giornate, sfiorando i 9.000 spettatori complessivi, un risultato che testimonia il forte interesse del pubblico e la capacità del cinema di intercettare pubblici diversi. Tra le attività, il Cinema Odeon svolge anche un’importante funzione educativa grazie alle matinée per le scuole, che contribuiscono alla formazione culturale e allo sviluppo del senso critico delle nuove generazioni.

Il dialogo costante tra Cinema Odeon e Mediateca Regionale Ligure rafforza il valore sociale e culturale di questo presidio nel quartiere Umbertino, rendendolo uno spazio aperto, inclusivo e vitale, capace di generare relazioni, partecipazione e crescita culturale a beneficio non solo del quartiere, ma dell’intera città della Spezia.

Questi risultati confermano il Sistema Bibliotecario Urbano della Spezia e il Cinema Odeon come un presidio culturale fondamentale, capace di coniugare patrimonio, innovazione e inclusione, e di rispondere in modo concreto ai bisogni culturali ed educativi della cittadinanza.

Un successo costruito grazie al lavoro quotidiano degli operatori, alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e culturali del territorio e alla partecipazione attiva dei cittadini, che nel 2025 hanno dimostrato, ancora una volta, quanto la biblioteca sia uno spazio vivo, condiviso e centrale nella vita della città.