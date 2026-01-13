I cantieri Baglietto dopo i successi del DOM133, con 12 unità vendute, e del più recente DOM115, a oggi 4 commesse acquisite, presentano un nuovo progetto della linea DOM: il DOM155. Motor yacht dislocante sotto le 500 GT, risponde alle richieste di una clientela che ha amato il concept di domus romana sul mare, accogliente, calda e raffinata, che ha caratterizzato i modelli precedenti, qui ampliato per offrire maggiori volumi e ulteriore vivibilità.

Le linee esterne ripropongono il family feeling della gamma, reso ancor più filante e armonioso grazie alle maggiori dimensioni. Il design è “pulito e scultoreo”, come lo definisce il designer Stefano Vafiadis: “mai eccessivo, ma equilibrato e aggressivo al tempo stesso, ricco di tagli longitudinali e volumi tesi di ispirazione automobilistica”.

La scelta dell’alluminio come materiale costruttivo, già adottata per il DOM133, consente maggiori opportunità di personalizzazione – punto di forza del brand – oltre a migliorare le prestazioni e a garantire un pescaggio contenuto. Un elemento che rende il progetto di grande interesse anche per il mercato americano, tra i più rilevanti per il cantiere spezzino.

Il primo esemplare del DOM155 sarà disponibile all’inizio del 2029.

«Il DOM155 nasce dall’ascolto dei nostri clienti e, più in generale, del mercato, che ha accolto con grande favore entrambi i modelli di 35 e 41 metri, ma che ci ha più volte manifestato interesse per dimensioni maggiori – commenta Fabio Ermetto, chief commercial officer di Baglietto -. Questo progetto, sviluppato insieme all’architetto Stefano Vafiadis, raccoglie molti dei suggerimenti migliorativi e delle esperienze condivise con i nostri armatori maturate in questi anni, riuscendo a definire uno yacht con elevati livelli di personalizzazione, comfort e vivibilità che, siamo certi, saprà inserirsi con successo nel segmento degli yacht sotto le 500 GT».

Fulcro del progetto è lo spazio di poppa, area di relax e benessere per eccellenza, caratterizzato da una infinity pool panoramica centrale. Ai lati si sviluppano due ampie scalinate che consentono l’accesso al pozzetto di poppa; in particolare, quella di sinistra può abbassarsi per permettere un accesso tecnico al beach club sottostante. Spazio estremamente versatile, il beach club può essere utilizzato come area wellness, con spa e palestra affacciate sul mare grazie a un portellone laterale abbattibile sul lato sinistro, che consente anche l’accesso dal tender. In alternativa, l’area può trasformarsi in un ulteriore garage per accogliere un tender di dimensioni maggiori se richiesto.

A poppa, la spiaggetta include inoltre un grande transformer, che facilita sia il bagno in mare sia l’accesso in banchina.

Come già sul DOM133, e ancor più sul DOM155, spiccano ampi volumi, grandi vetrate a tutta altezza e un dialogo continuo tra spazi interni ed esterni, concepiti come ambienti privilegiati da vivere in ogni momento della giornata.

Le porte completamente apribili sul main deck permettono un passaggio fluido dalla lounge esterna a quella interna, alle cui spalle trova spazio un tavolo da pranzo per dieci ospiti. Dalla lobby di questo ponte si accede, sulla sinistra, alla galley preceduta da una pantry tecnica, mentre un corridoio conduce alla suite armatoriale. Quest’ultima sfrutta l’intera larghezza dello yacht e ospita un ufficio con walk-in closet, la cabina matrimoniale con letto California king size e un ampio bagno “lui & lei” con doccia passante.

Gli ospiti dispongono di quattro ampie cabine con bagno privato sul ponte inferiore, con l’opzione di una cabina ospiti addizionale sul ponte superiore. A prua dello stesso ponte trova alloggio l’equipaggio, composto da otto persone distribuite in quattro cabine con bagno, oltre a crew mess e zona lavanderia.

Il salone del ponte superiore, apribile su tre lati, offre una vista panoramica e abbondante luce naturale, oltre a una ventilazione ottimale. All’esterno, una zona pranzo e un’area relax completano questo livello. A prua della moderna timoneria, un’ulteriore zona lounge consente di godere della navigazione in assoluta privacy, mentre lo spazio tecnico di prua accoglie il tender e una moto d’acqua.

Infine, il sun deck di 130 mq si apre a 360 gradi sul mare e ospita zone prendisole, un’area conversazione e una infinity pool con bar integrato, per vivere appieno la convivialità a bordo.

Il DOM155 sarà motorizzato con due CAT C32, in grado di spingere lo yacht fino a una velocità massima di 16 nodi.