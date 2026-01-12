Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 12,01 (-0,12%), apertura a 11,95 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,76 (-1,24%), apertura a 4,82 euro
Circle: 8,36 (+0,48%), apertura a 8,36 euro
EdgeLab: 6,32 (-2,47%), apertura a 6,32 euro
EdiliziAcrobatica: 4,98 (+4,84%), apertura a 4,69 euro
Erg: 22,36 (-1,06%), apertura a 22,56 euro
Fincantieri: 20,24 (+3,85%), apertura a 19,87 euro
Gismondi 1754: 1,55 (-1,90%), apertura a 1,54 euro
Iren: 2,672 (+0,23%), apertura a 2,656 euro
Leonardo: 58,68 (+0,34%), apertura a 59,16 euro
Maps: 3,05 (-0,65%), apertura a 3,06 euro
Orsero: 19,20 (+3,56%), apertura a 18,68 euro
Racing Force: 5,10 (+0,00%), apertura a 5,18 euro
Redelfi: 12,86 (-1,23%), apertura a 13,08 euro
Rt&L: 4,3505 (+3,58%), apertura a 4,2795 euro
Sanlorenzo: 31,75(+1,93%), apertura a 31,60 euro