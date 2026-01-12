Fiom Cgil Genova chiede un incontro urgente alla direzione centrale Fincantieri sulla questione di mancati pagamenti a lavoratori in subappalto.

Le criticità sulla regolarità del pagamento dei salari riguarderebbero “alcune decine di lavoratori operanti in diverse ditte dell’arredamento navale in subappalto Fincantieri” e si protrarrebbero da diversi mesi.

“Complice il cambio di appaltante e la manifesta ed evidente fragilità di queste aziende, a pagarne le spese sono i lavoratori – scrive la Fiom -. Buste paga non consegnate e bonifici non effettuati: e l’appaltante è una società controllata al 100% da Fincantieri!”

“Da subito abbiamo segnalato queste criticità alla direzione aziendale ma, visto il perdurare della problematica, da fine dicembre i lavoratori stanno lottando per vedere riconosciuto il loro giusto salario. Recentemente è stato firmato un protocollo che da garanzie in termini di regolarità retributiva e continuità lavorativa ai lavoratori operanti negli appalti in Fincantieri. Occorre risolvere in breve tempo questa situazione indegna e lavorare per estendere le garanzie previste dal protocollo anche nelle ditte in subappalto. Si chiede pertanto un incontro urgente alla direzione centrale Fincantieri”.