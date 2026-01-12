Aprirà il 28 gennaio la nuova finestra del bando regionale a sostegno degli interventi di efficientamento energetico compiuti dalle micro, piccole, medie e grandi imprese liguri.

La misura, a valere sull’azione 2.1.2 del Pr Fesr 2021-2027, dispone di una dotazione economica di 8,3 milioni di euro ed è coerente al regolamento approvato per la prima finestra di ottobre 2025.

L’agevolazione potrà andare a coprire fino al 90% degli investimenti effettuati e verrà concessa in parte a fondo perduto (fino al 43% dell’importo) e in parte a finanziamento agevolato (fino al 45% dell’importo).

Con un ulteriore 3% per l’abbattimento dei costi di garanzia.

Per le grandi imprese, invece, è previsto esclusivamente il finanziamento agevolato, fino all’80% delle spese ammissibili e per un importo massimo di 400 mila euro.

“Una nuova opportunità per le imprese che non avessero presentato domanda alla finestra di ottobre scorso o avessero fornito documentazione incompleta − spiegano in una nota congiunta l’assessore all’Energia Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana − l’obiettivo rimane quello di favorire un modello di impresa al passo con i tempi moderni. Per farlo, Regione Liguria mette a disposizione una misura che prevede contributi a fondo perduto e prestiti a tasso agevolato per la riqualificazione energetica di immobili, impianti e processi produttivi”.

Le domande potranno essere presentate attraverso il sistema “Bandi online” di Filse dal 28 gennaio al 3 febbraio (con apertura della modalità offline dal 22 gennaio), dove è scaricabile il regolamento del bando approvato in occasione della prima finestra. In caso di esaurimento delle risorse, la chiusura del bando potrà essere anticipata con decreto dirigenziale.