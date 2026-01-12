Rigenerare le città partendo dal commercio di prossimità e dal ruolo delle imprese urbane: con questo obiettivo si è svolto nella sede spezzina di Confcommercio l’incontro dedicato al progetto nazionale Cities, promosso per contrastare la desertificazione commerciale e rilanciare la vitalità dei centri urbani.

All’incontro hanno partecipato il presidente di Confcommercio La Spezia Sergio Camaiora, il vicepresidente Cesare Arioli, il direttore Roberto Martini, il membro di giunta Gianni Balducci, i funzionari dell’associazione Alessandro Corsini, Lorenzo Servadei e Caterina Beato, l’assessore del Comune della Spezia al commercio e alle attività produttive Alberto Giarelli, il project manager area marketing e comunicazione e consulente del Comune della Spezia Roberto Spinetta e il responsabile urbanistica e rigenerazione urbana di Confcommercio e referente nazionale del progetto Cities Paolo Testa.

Al centro del confronto il progetto Cities, iniziativa di Confcommercio nata per sostenere la rigenerazione urbana e valorizzare le economie di prossimità, rafforzando il ruolo del terziario di mercato come motore di sviluppo urbano. Cities lavora per connettere territori, imprese e comunità, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di città più vivibili, attrattive e sostenibili, attraverso la promozione di conoscenza, collaborazioni e progetti concreti.

L’incontro spezzino fa seguito all’appuntamento nazionale svoltosi a Bologna, che ha visto la partecipazione di tutte le Confcommercio territoriali tra cui quella spezzina e di una delegazione dell’amministrazione locale. Un momento di confronto che rappresenta un ulteriore passo verso l’applicazione locale delle strategie elaborate a livello nazionale.

«Un appuntamento importante che vede insieme l’associazione di categoria e l’amministrazione comunale, con i vertici nazionali del progetto Cities – ha dichiarato il presidente di Confcommercio La Spezia, Sergio Camaiora –. Un progetto che nasce con la volontà di dare una risposta concreta al fenomeno della desertificazione commerciale, che Confcommercio vive ogni giorno insieme ai propri associati. Desertificazione significa abbassare saracinesche, spesso senza alcuna sostituzione o con attività che snaturano il commercio tradizionale e locale. Ringrazio il Comune della Spezia e i vertici di Cities per l’attenzione e la disponibilità dimostrata».

Per Paolo Testa, responsabile urbanistica e rigenerazione urbana di Confcommercio e referente nazionale di Cities, «si tratta di un progetto ambizioso che sta già cominciando a raccogliere risultati importanti. Cities è stato fortemente voluto da Confcommercio per qualificarsi come rappresentanza delle imprese urbane e delle città, segnando una discontinuità rispetto al fenomeno della desertificazione commerciale che osserviamo ovunque: negozi che chiudono, imprese che abbassano spesso per sempre la saracinesca, con un danno non solo economico per famiglie e imprenditori, ma complessivo per le città. Una città senza negozi e senza economia di prossimità è destinata al degrado e a un drastico peggioramento della qualità della vita. Da due anni Cities produce ricerche, analisi, riflessioni ma soprattutto proposte e soluzioni concrete che vogliamo applicare in tutte le città, anche rafforzando il rapporto con Anci e con sindaci e assessori, perché solo insieme è possibile invertire la rotta».

«Dal tavolo è emersa una rilevante possibilità di sviluppare un percorso condiviso con l’associazione di categoria – ha commentato l’assessore al commercio del Comune della Spezia, Alberto Giarelli –. Ringrazio Confcommercio perché già in occasione del congresso di Bologna avevamo avuto modo di incontrare il dottor Paolo Testa e di chiedere un approfondimento specifico sulla realtà spezzina. Da questo incontro sono emerse nuove idee e azioni che potremmo portare sul territorio per affrontare un problema annoso come quello della desertificazione commerciale e dei profondi mutamenti che interessano oggi il tessuto commerciale italiano e, in modo particolare, la nostra città».