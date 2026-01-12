Avvio debole per le Borse europee, con il calo dei future a Wall Street causato dallo scontro fra il presidente Usa Donald Trump e il presidente della Federal Reserve Jerome Powell. Il governo americano ha avviato un’indagine contro il numero uno della Fed sulla ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede della banca centrale a Washington. Mentre le Borse cinesi sono in rialzo, sostenute dai titoli tech, e quella di Tokio è chiusa per festività, Milano ai primi scambi segna -0,38%, Madrid -0,59%, Francoforte -0,05%, Londra -,22%, Parigi -0,24%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 64 punti (variazione +0,68%, rendimento Btp 10 anni +3,47%, rendimento Bund 10 anni +2,83%)

Piazza Affari

A Milano poco dopo l’avvio spicca il volo Fincantieri (+5,54%) grazie alla commessa di Vard con Ocean Infinity

Valute

L’euro sale a 1,168 dollari (da 1,1631 venerdì) e vale 184,4 yen (da 183,85), il cross dollaro/yen resta su 158. L’oro spot si muova al momento intorno ai 4.581 dollari l’oncia.

Energia

I disordini in Iran fanno salire i prezzi del petrolio, il Brent del Mare del Nord è sopra i 64 dollari al barile (+0,2%) e il Wti si avvicina ai 60 dollari al barile. Sul In rialzo il prezzo del gas ad Amsterdam a 29 euro al megawattora (+2,7%).