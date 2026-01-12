Chiusura poco mossa delle Borse europee che, dopo il primo nervosismo hanno assorbito senza scossoni lo scontro l’attacco del presidente Usa Donald Trump alla Federal Reserve, Milano segna +0,03%, Madrid +0,14%, Francoforte +0,57%, Parigi -0,04%, Londra +0,16%
Spread Btp/Bund
Spread Btp/Bund a 62 punti (variazione -1,76% rendimento Btp 10 anni +3,42% rendimento Bund 10 anni +2,80%).
Piazza Affari
A Milano vola Fincantieri (+3,85%) e crollano Lottomatica (-4,46%) e Stellantis (-4,33%).
Valute
L’euro scambia col dollaro a 1,167 (da 1,1631 venerdì scorso) e vale 184,6 yen (da 183,8), il cross dollaro/yen è poco mosso a 158 (da 157,9). L’oro spot si muove sui massimi intorno ai 4.620 dollari l’oncia (+2,9%), l’argentoè a 86,12 dollari (+8%).
Energia
Sale il prezzo del petrolio, il Brent scambia a 63,6 dollari al barile (+0,4%) e il Wti a 59,21 (+0,15%). In rialzo anche il gas a 30,2 euro al megawattora (+6,6%).