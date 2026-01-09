Oggi si è svolto il Tavolo Verde regionale, il primo del 2026.

Il 2025 si è chiuso, nel mese di dicembre, con una serie di Tavoli Verdi dedicati alla chiusura della programmazione 2014–2022 (Psr), alla gestione della fase di transizione e al confronto sulla programmazione 2023–2027 (Csr). Si è trattato di una serie di riunioni complesse e che hanno evidenziato criticità.

Quello di oggi si inserisce in questo percorso e ha avuto come obiettivo specifico la definizione delle aperture dei bandi per il 2026, rappresentando un passaggio necessario per iniziare a dare risposte operative alle imprese agricole.

Nel corso dell’incontro, la Regione ha presentato una proposta di apertura dei bandi e di allocazione delle risorse che risultano in larga parte già impostate. Coldiretti Liguria ha evidenziato come tali proposte necessitino di essere inserite all’interno di una cornice strategica più chiara e accompagnate da indirizzi politici definiti sul futuro del comparto agricolo regionale.

A questo proposito, Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale, commentano in una dichiarazione congiunta: “Accogliamo positivamente la prosecuzione del confronto, e prendiamo atto di alcuni primi interventi importanti. Ricordiamo però che le imprese hanno bisogno di certezze per poter progettare investimenti e azioni future. Pertanto, auspichiamo un’accelerazione nell’apertura dei nuovi bandi per dare le risposte che le nostre aziende aspettano”.

Coldiretti Liguria ha ribadito la necessità che l’azione politica si concentri con decisione su alcune ulteriori priorità ritenute imprescindibili per il futuro del settore: il sostegno ai giovani agricoltori e al ricambio generazionale, l’attivazione dei bandi per gli investimenti delle aziende agricole, il rafforzamento del comparto agrituristico e il potenziamento degli strumenti di formazione e consulenza.

Boeri e Rivarossa aggiungono: “Rimaniamo in un atteggiamento di collaborazione e confronto costruttivo, pur mantenendo una valutazione prudente rispetto al percorso avviato. La fase di transizione è delicata e richiede scelte politiche chiare e coerenti, affinché le aziende agricole possano operare in un quadro di stabilità, fiducia e prospettive concrete”.