Il sindaco di Recco ha emanato nei giorni scorsi un’ordinanza per contrastare la diffusione della processionaria del pino.

«È stata rilevata una presenza elevata del lepidottero sul territorio – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – e le larve rappresentano un serio rischio per la salute di persone e animali, a causa delle loro setole urticanti, che possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie. Il provvedimento si è reso necessario anche perché l’infestazione minaccia la sopravvivenza di diverse specie arboree. Intervenire immediatamente è quindi un obbligo non solo di legge ma anche di responsabilità civica».

L’ordinanza impone a tutti i proprietari di aree verdi, boschi e condomìni di ispezionare gli alberi, in particolare i pini, per verificare la presenza di nidi di processionaria. In caso di larve o piccoli nidi è necessario effettuare trattamenti sulla chioma; se invece i nidi sono di grandi dimensioni, i rami infestati devono essere tagliati e i nidi distrutti mediante combustione, avvalendosi di ditte specializzate.

Il provvedimento inoltre vieta di depositare nei cassonetti dei rifiuti rami contenenti nidi. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative comprese tra 50 e 500 euro.