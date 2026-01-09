Con l’inizio del 2026 il Municipio I Centro Est riparte con due occasioni rivolte a chi anima i quartieri con iniziative culturali e a chi lavora ogni giorno nel commercio e nell’impresa.

La prima riguarda associazioni e soggetti che organizzano eventi. Il Municipio I Centro Est ha aperto un bando per contributi e patrocini destinati a iniziative culturali, sociali e sportive che si svolgeranno tra febbraio e maggio 2026. La dotazione iniziale è di 4.000 euro, risorse del Municipio, che potranno aumentare in presenza di progetti di particolare valore. La scadenza è il 19 gennaio alle ore 12.

La seconda opportunità è rivolta a commercianti, micro e piccole imprese. È aperto il bando ZAC promosso dalla Direzione Sviluppo Economico del Comune di Genova, con contributi a fondo perduto da 10.000 a 50.000 euro per interventi di decoro, nuovi servizi anche digitali, promozione e marketing territoriale. L’obiettivo è sostenere il ripopolamento economico e commerciale di alcune aree e creare nuovi flussi. La scadenza è il 6 marzo 2026 alle ore 12.

